Video ghi lại cảnh người đàn ông Sri Lanka bị trói vào xe nâng và di chuyển quanh sân nhà máy ở Jeolla Nam gây phẫn nộ ở Hàn Quốc.

Video do mạng lưới nhân quyền của lao động nhập cư tại tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc công bố hôm 24/7 cho thấy người đàn ông bị quấn vào chồng gạch trên chiếc xe nâng bằng màng bọc ni lông tại nhà máy gạch ở thành phố Naju hồi tháng 2.

Người lái xe nâng là công dân Hàn Quốc. Anh ta điều khiển xe chạy quanh sân, xung quanh là những tiếng cười lớn. Không ai can thiệp để giúp người đàn ông. Theo mạng lưới nhân quyền, một người đã mắng công nhân bị trói và yêu cầu anh phải xin lỗi.

Lao động nhập cư bị ngược đãi gây phẫn nộ ở Hàn Quốc Nam công nhân Sri Lanka bị cố định vào xe nâng tại nhà máy gạch ở tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc hồi tháng 2. Video: Korea Herald

Nhà hoạt động Mun Gil-ju cho biết người đàn ông trong video là công dân Sri Lanka, 31 tuổi. Anh bị phạt trong khoảng 5 phút vì người lái xe nâng không hài lòng với kỹ năng làm việc của anh.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 24/7, công nhân này cho biết anh bị căng thẳng và khổ sở về tinh thần sau sự việc. Lãnh đạo nhà máy nói "chúng tôi thực sự lấy làm tiếc".

Quản lý nhà máy nói rằng ông được thông báo sự việc trong video chỉ là trò đùa. Tuy nhiên, ông Mun nhấn mạnh "trói người bằng màng bọc ni lông" không thể chỉ được coi như trò đùa.

Khoảng 20 nhà hoạt động đã tập trung trước tòa thị chính Naju ngày 24/7, yêu cầu chính quyền xử phạt những người chịu trách nhiệm. Tờ báo địa phương Kukmin Ilbo mô tả đây là "sự việc đáng xấu hổ", cho thấy cách đối xử với lao động nhập cư ở Hàn Quốc.

"Sau khi xem video, tôi không tin nổi vào mắt mình. Đó là hành vi không thể chấp nhận được và vi phạm nhân quyền của nhóm thiểu số", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đăng trên Facebook.

Trong cuộc họp nội các, ông Lee lên án cách đối xử với công nhân Sri Lanka và bày tỏ lo ngại về hình ảnh của đất nước ở quốc tế. Ông cũng lệnh cho các bộ ngành kiểm tra điều kiện làm việc của lao động nhập cư cũng như các nhóm thiểu số khác tại Hàn Quốc và tìm ra biện pháp thiết thực nhằm chấm dứt mọi hành vi ngược đãi.

Nhà máy gạch ở Naju có khoảng 24 công nhân, trong đó có 7 người đến từ Đông Timor, Sri Lanka, còn lại là người Hàn Quốc. Theo quan chức Naju, nam công nhân trong video hiện vẫn làm việc tại nhà máy.

Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết sẽ mở cuộc điều tra về nhà máy và cách đối xử của cơ sở với công nhân nước ngoài. Theo bộ này, sự việc là bằng chứng cho thấy lao động nhập cư tại một số nơi làm việc ở Hàn Quốc bị đối xử tệ bạc.

Hàng trăm nghìn lao động nhập cư, chủ yếu từ Đông Nam Á và Trung Quốc, đang làm công việc lương thấp hoặc nguy hiểm tại các nhà máy, trang trại, công trường xây dựng và những nơi khác ở Hàn Quốc. Năm 2024, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho biết số ca tử vong do tai nạn lao động ở nhóm lao động nhập cư đã tăng từ 7% lên 12,2% giai đoạn 2010-2019, gọi đây là "xu hướng đáng lo ngại".

Một báo cáo nghiên cứu năm 2024 do cơ quan này ủy quyền cũng cho thấy lao động nhập cư có nguy cơ tử vong do tai nạn lao động cao gấp ba lần so với lao động Hàn Quốc.

Huyền Lê (Theo AP, Korea Herald)