Lao động Hàn Quốc kể phút truy quét 'như chiến dịch quân sự' ở Mỹ

Sau khi về nước, các lao động Hàn Quốc kể lại cuộc truy quét "như chiến dịch quân sự" tại Georgia, một số phàn nàn điều kiện giam giữ tồi tệ.

316 người Hàn Quốc ngày 12/9 đã về đến sân bay Incheon bằng chuyến bay thuê bao đặc biệt để đoàn tụ gia đình. Tại sân bay, các lao động Hàn Quốc chia sẻ nỗi bàng hoàng về cuộc đột kích của giới chức nhập cư Mỹ nhằm vào nhà máy thuộc sở hữu của Hyundai và LG ở bang Georgia hôm 4/9.

"Giống như một chiến dịch quân sự", một lao động nói, cho biết các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và lực lượng hành pháp tỏa khắp công trường xây dựng nhà máy trong chưa đầy 10 phút.

Một lao động khác cho biết các đặc vụ Mỹ đến bằng trực thăng và xe bọc thép, rồi tiến hành phân loại công nhân theo thị thực, bắt những người nhập cảnh theo chương trình miễn thị thực ESTA hoặc mang thị thực công tác B-1.

Lao động Hàn Quốc đoàn tụ với gia đình ở sân bay Incheon, ngày 12/9. Ảnh: Reuters

Tổng cộng 475 người, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc đã bị bắt, trong chiến dịch lớn nhất lịch sử do Bộ An ninh Nội địa (DHS) thực hiện nhằm vào một địa điểm.

Các lao động bị giam tại trung tâm giam giữ người nhập cư ở Folkston, đông nam Georgia. Điện thoại của họ bị tịch thu, một số đã không thể thông báo cho gia đình cho đến khi họ được thả. "Tôi đã rất lo lắng, không thể ngủ ngon cả tuần nay", Hwang In-song, anh trai của một kỹ sư bị bắt, nói.

Khi được hỏi về môi trường giam giữ, một công nhân cho biết điều kiện "rất tồi tệ". Những người khác phàn nàn về chất lượng thức ăn, cho biết nước có mùi thuốc tẩy.

ICE chưa bình luận về thông tin này.

Vợ của một kỹ sư họ Kim cho biết chồng bị bắt ngay ngày đầu làm việc tại nhà máy. Trước đó, gia đình tin rằng thị thực B-1 cho phép anh làm giám sát công trình. Cô lo ngại chồng sẽ khó xin được thị thực Mỹ để đi làm. "Tôi sợ điều này sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh ấy", cô nói.

Video, hình ảnh các lao động bị còng tay, chân khiến Hàn Quốc rúng động. "Tôi vô cùng tức giận khi thấy một đồng minh của quốc gia đối xử với anh trai mình như tội phạm", một thân nhân lao động nói tại sân bay.

Tổng thống Lee Jae-myung hôm 11/9 cảnh báo vụ đột kích của ICE có thể tác động lớn đến các quyết định đầu tư trong tương lai, đặc biệt khi đánh giá tính khả thi của các hoạt động trực tiếp tại Mỹ. Các công ty Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng các nhà máy tại Mỹ nhằm tiếp cận thị trường và tránh các mối đe dọa thuế quan từ chính quyền Trump.

Đức Trung (Theo Reuters, Korea Times)