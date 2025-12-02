Lào diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm quốc khánh

Lào tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh ở thủ đô Vientiane, với lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn tại quảng trường That Luang.

Lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh Lào diễn ra sáng 2/12 tại quảng trường That Luang ở thủ đô Vientiane, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng nhiều quan chức cấp cao và đại biểu quốc tế, trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, theo TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết quảng trường That Luang cách đây 50 năm là nơi tập hợp đông đảo lực lượng gồm nhà cách mạng và nhân dân Lào yêu nước để giành chính quyền tại thủ đô Vientiane, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân và phong kiến, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh ở Vientiane sáng 2/12. Ảnh: TTX Lào

Ông cho biết sự kiện lịch sử vĩ đại này "đã làm cho vận mệnh của đất nước và xã hội của chúng ta thay đổi sâu sắc, mở ra kỷ nguyên mới", giúp Lào tiến bước nhanh chóng và vững mạnh theo con đường độc lập, tự chủ, thống nhất và thịnh vượng, bảo đảm người dân có đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

Lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang, các bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội Lào diễn ra hoành tráng, trang nghiêm sau đó, thể hiện sinh động những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, kinh tế và quốc phòng mà đảng và nhân dân Lào đã giành được trong suốt 50 năm qua.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm quốc khánh Lào ở Vientiane sáng 2/12. Ảnh: TTX Lào

Truyền thông Lào cho biết đây là một trong những cuộc diễu binh lớn nhất tại quốc gia này từ trước đến nay. Tại buổi lễ có màn biểu diễn của 4 trực thăng Mi-17 mang theo quốc kỳ, cờ đảng, cờ kỷ niệm 50 năm quốc khánh cùng ba máy bay Yak-130.

Buổi lễ thu hút đông đảo người dân Lào tới xem, bày tỏ niềm tin mãnh liệt, sự tin tưởng của người dân về tương lai tươi sáng của đất nước, được thế hệ cha ông đặt nền móng và xây đắp, đang được thế hệ ngày nay phát triển và thế hệ kế tục không ngừng nâng cao, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Trực thăng Mi-17 bay biểu diễn tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm quốc khánh Lào ở Vientiane sáng 2/12. Ảnh: Pasaxon

