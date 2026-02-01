Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo nguy cơ chiến tranh khu vực

Lãnh tụ Ali Khamenei cảnh báo mọi cuộc tấn công của Mỹ vào Iran sẽ dẫn đến chiến tranh khu vực, khẳng định Tehran sẽ không châm ngòi xung đột.

"Những kẻ bạo loạn đã tấn công cảnh sát, trụ sở chính quyền, cơ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, ngân hàng, giáo đường và đốt kinh Koran. Đó giống như một cuộc đảo chính, nhưng cuộc đảo chính này đã bị chặn đứng", lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trước người dân tại thủ đô Tehran hôm nay.

Biểu tình bùng phát ở Iran từ cuối tháng 12/2025 do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa, nhưng sau đó leo thang thành bạo lực chết người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, không loại trừ kịch bản ra lệnh tập kích Iran. Ông sau đó từ bỏ ý tưởng này do cảnh báo từ các đồng minh, song vẫn ra lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

"Mỹ nên biết rằng nếu họ khơi mào xung đột thì lần này sẽ là chiến tranh khu vực. Ông Trump thường xuyên nói đã điều tàu đến. Iran sẽ không sợ hãi trước những lời lẽ như vậy, người dân Iran cũng sẽ không bị kích động bởi lời đe dọa đó. Chúng tôi không phải bên châm ngòi và cũng không muốn tấn công quốc gia nào, nhưng Iran sẽ giáng đòn mạnh vào bất kỳ ai tấn công và quấy nhiễu chúng tôi", ông Khamenei nhấn mạnh.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trước người dân tại Tehran ngày 1/2. Ảnh: AFP

Hải quân Mỹ hiện duy trì ít nhất 10 tàu chiến ở Trung Đông, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 3 chiến hạm hộ tống, cùng 3 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ. Không quân Mỹ cũng điều động hàng loạt khí tài, trong đó có máy bay trinh sát tín hiệu RC-135V/W và các tổ hợp phòng không Patriot, đến những căn cứ đồn trú ở khu vực.

Iran tuyên bố nếu bị tấn công, họ sẽ đáp trả bằng cách tập kích tên lửa vào căn cứ và chiến hạm Mỹ cũng như đồng minh của nước này, đặc biệt là Israel.

Giải pháp ngoại giao vẫn khả thi khi Tehran tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề hạt nhân nếu hoạt động này không đề cập đến năng lực tên lửa và phòng thủ của họ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 31/1 điện đàm với người đồng cấp Ai Cập, nói rằng "chiến tranh xảy ra sẽ không có lợi cho Iran, Mỹ hay khu vực".

Ông Trump ngày 31/1 cho biết Mỹ đang đối thoại với Iran, song không nêu chi tiết. Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho hay "trái với những gì bị thổi phồng về nguy cơ nổ ra xung đột, các thỏa thuận về khuôn khổ đàm phán đang tiến triển".

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)