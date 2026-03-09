Lãnh thổ Bắc Australia cảnh báo 'cá sấu ở khắp nơi' trong lũ lụt

Lãnh thổ Bắc Australia phát cảnh báo không xuống nước, sơ tán hàng trăm người do lũ lụt tấn công khiến "cá sấu ở khắp nơi".

Các đợt áp thấp nhiệt đới đang gây mưa lớn ở Lãnh thổ Bắc Australia và Queensland, khiến mực nước sông Katherine đạt đỉnh 19,2 m vào tối 7/3, cao nhất kể từ trận lũ năm 1998 khiến ba người chết. Nước sông Daly dự kiến vượt kỷ lục 70 năm trong tuần này.

Lãnh thổ Bắc Australia là vùng lãnh thổ liên bang rộng lớn nằm ở khu vực trung tâm và trung bắc của lục địa Australia, với thủ phủ là thành phố Darwin.

Quyền chỉ huy cơ quan khắc phục sự cố của Lãnh thổ Bắc Australia Shaun Gill khuyến cáo người dân không mạo hiểm xuống vùng nước lũ, sau khi xuất hiện thông tin có người đi bơi. "Cá sấu có ở khắp nơi, xin đừng xuống nước", ông Gill nói trong họp báo ngày 8/3. "Nước lũ chảy rất xiết, đây cũng là thời điểm cá sấu hoạt động mạnh nhất".

Quần thể cá sấu tại Lãnh thổ Bắc Australia được xem là lớn nhất nước này và thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Hiện có khoảng 100.000 con cá sấu nước mặn sống tại bang này, tập trung tại các hệ thống sông lớn.

Ngập lụt tại Katherine, Lãnh thổ Bắc Australia, ngày 8/3. Ảnh: Guardian

Theo giới chức địa phương, cá sấu có thể xuất hiện ở những địa điểm khó lường, như các con lạch, cống rãnh, tuyến đường ngập nước. "Xin hãy lưu ý bất kỳ khu vực ngập nước nào cũng có thể có cá sấu, hãy giữ bản thân, trẻ em và vật nuôi tránh xa nước", tuyên bố của chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia có đoạn.

Hàng trăm người đã được sơ tán trong cuối tuần. Tính đến chiều 8/3, toàn bộ thị trấn Nauiyu/Daly River ở Lãnh thổ Bắc Australia đã được sơ tán. Khoảng 1.000 người đang trú tại các điểm lánh nạn. Tổng cộng 6 máy bay, 18 trực thăng, cùng hàng loạt thuyền đã được điều động cho các chiến dịch sơ tán, cứu nạn.

Chuyên gia Jude Scott của Cục Khí tượng Australia dự báo nước lũ sông Daly duy trì ở mức nghiêm trọng. "Đây là một con sông rất lớn, đang giữ lượng nước khổng lồ. Mực lũ sẽ dâng lên trong tuần tới", ông Scott nói.

Chuyên gia Angus Hines cho biết khu vực đang chịu tác động cộng dồn của mùa mưa kéo dài, trên diện rộng. Cảnh báo lũ lụt đã được phát đi trước đợt mưa lớn sắp đổ xuống khu vực đông nam bang Queensland lân cận.

Đức Trung (Theo Guardian, CNN, ABC News)