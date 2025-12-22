Lãnh đạo Z Holding rửa tiền qua bất động sản khi sản xuất sữa giả

Hà NộiTiền thu được từ sản xuất, buôn bán sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo rửa tiền bằng cách mua bất động sản, cổ phần, tổng cộng 84 tỷ đồng.

Trước những sai phạm, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh và hai Phó tổng giám đốc là La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh, vừa bị VKSND Tối cao truy tố về ba tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết luận điều tra của C01 Bộ Công an, năm 2020, bộ ba lãnh đạo của Z Holding thống nhất thành lập 3 Quỹ là "Đầu tư, Buiding và Z Holding" để tiếp tục đầu tư, phát triển hệ sinh thái.

Các quỹ này đều được hạch toán độc lập với Công ty Z Holding. Trong đó, mỗi quỹ sẽ có những quy ước riêng về góp tiền, song chủ yếu là được trích từ lợi nhuận của công ty đã chia cho các cổ đông, lãnh đạo. Điển hình như quỹ Z Holding được trích 5-10 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chia cho nhóm cổ đông công ty.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Từ tháng 1/2023 đến hết tháng 3/2025, bộ ba lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu. Qua đó bỏ ngoài sổ sách tại 22 công ty trong hệ sinh thái 5.900 tỷ đồng trên tổng số gần 7.000 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng thực tế và cung cấp dịch vụ. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng.

Nhằm che giấu nguồn gốc số tiền có được từ việc bỏ ngoài sổ sách kế toán và buôn bán hàng giả, bị can Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo sử dụng hơn 83 tỷ đồng để đầu tư sinh lời thông qua việc mua cổ phần doanh nghiệp, mua bất động sản. Đây bị cáo buộc là hành vi Rửa tiền để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi bất chính.

Cụ thể, Z Holding đã nhận chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại và văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức. Tổng tiền giao dịch trên 2 hợp đồng là 21,4 tỷ đồng song thực tế tiền nhận chuyển nhượng là 30,3 tỷ đồng. Nhóm này còn dùng tiền do phạm pháp mà có để mua 55.000 cổ phần tại Công ty CP Tân Phú Cường trị giá 66 tỷ đồng.

Sữa giả Hiup 27 hương vani được bán ra thị trường với giá gấp 6 lần

Theo cáo buộc, trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Nhưng để giảm 15-20% chi phí sản xuất sản phẩm, tăng lợi nhuận, chủ động được nguồn hàng, bộ ba lãnh đạo Z Holding thống nhất thành lập Công ty Nature Made. Sau đó tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.

Các sản phẩm của Z Holding đều là thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Đây là những sản phẩm được đăng ký tự công bố. Thành phần, tỷ lệ hàm lượng các chất được đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước nhưng nhóm lãnh đạo Z Holding đã xây dựng lại định mức nguyên liệu sản xuất với các sản phẩm. Trong đó bỏ bớt nguyên liệu, giảm hàm lượng hoặc thay thế một số nguyên liệu so với hồ sơ đặng ký công bố.

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất phát sinh vấn đề như màu sắc không đều, sản phẩm bị vón cục, không tan và gây cảm giác ngấy, khó sử dụng. Để khắc phục, nhóm này bỏ bớt hoặc thay thế, thêm thành phần nguyên liệu dẫn đến sản phẩm không đảm bảo chất lượng như hồ sơ đăng ký.

Sữa Hiup 27 hương Vani một thời được quảng cáo rầm rộ. Ảnh: Linh Đan

Từ tháng 5/2024, nhà máy Nature Made bắt đầu sản xuất "sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27" theo công thức sản xuất tự xây dựng. Song khi kiểm nghiệm "sữa Hiup 27 loại 650 gram hương Vani" có 16/32 chỉ tiêu không đạt. Như vậy đây bị coi là hàng giả.

Nhưng để không gián đoạn hoạt động kinh doanh, nhóm Z Holding vẫn cho nhà máy Nature Made sản xuất theo công thức cũ được 1,2 triệu hộp. Từ tháng 10/2024 đến 1/2025, Công ty Alama thuộc hệ sinh thái Z Holding đã nhận bàn giao hơn 860.000 hộp sữa Hiup 27 loại 650 gram hương Vani giả.

Giá xuất xưởng là 87.800 đồng một hộp, tương đương gần 110 tỷ đồng. Thế nhưng sau đó sữa Hiup 27 được bán ra thị trường với giá gấp 6 lần, trung bình là 547.149 đồng một hộp, thu về hơn 470 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thu về là 160 tỷ đồng được chia theo tỷ lệ đóng góp của các cổ đông.

Ngoài Hiup 27, công an kết luận công ty Nature Made còn sản xuất 25 sản phẩm được kết luận là hàng giả, tổng số 4,5 triệu hộp. Qua đó thu về được 417 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công an khám xét kho hàng của Z Holding. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C01, trong hồ sơ công bố sản phẩm, hệ sinh thái Z Holding và Công ty Nature Made đã dùng phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm giả. Các phiếu này do Công ty CP khoa học công nghệ AVATEK và Trung tâm kiểm nghiệm TSL cung cấp. Phiếu kiểm nghiệm giả này sau đó cung cấp cho khách hàng nhằm chứng nhận các lô hàng sản xuất của nhà máy được phép lưu thông trên thị trường. Phiếu cũng được xuất trình khi tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra...

Hành vi này phạm vào tội Giảo mạo trong công tác và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đang được C01 mở rộng,

Ngoài ra, C01 xác định Lê Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Big Holding, cũng có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án này nên tiếp tục điều tra. Trung hiện là bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đưa nhận hối lộ, che giấu tội phạm đang được điều tra.

Một số nghi phạm khác còn có dấu hiệu Đưa hối lộ, Nhận hối lộ trong việc tiếp nhận công bố, đăng ký công bố sản phẩm là thực phẩm tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội cũng được C01 tách ra để tiếp tục điều tra.

