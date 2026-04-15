Lãnh đạo Việt - Trung dự tiệc trà

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà, hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly trưa 15/4 dự tiệc chiêu đãi chào mừng cấp nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì tại Bắc Kinh.

Kết thúc tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà chia tay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà.

Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, thể hiện sự coi trọng, tình cảm hữu nghị, thân tình, "đồng chí, anh em", theo Bộ Ngoại giao.

Các lãnh đạo và hai phu nhân ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, nhắc lại kỷ niệm, tình cảm tốt đẹp mà hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hai phu nhân dành cho nhau mỗi dịp gặp gỡ; trao đổi về văn hóa, phong tục tập quán của mỗi nước. Hai bên đánh giá cao những nhận thức chung, thành quả đạt được trong chuyến thăm, nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong tiệc trà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 14-17/4. Đây là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026.

Tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước. Hai bên cần tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, logistics và thị trường.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, thúc đẩy thương mại cân bằng, đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam.

Ông Tập Cận Bình hoan nghênh càng nhiều hàng hóa Việt Nam chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm, chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư, tăng cường kết nối chính sách khoa học công nghệ, giao lưu nhân văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tặng album ảnh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Huyền Lê