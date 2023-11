Lãnh đạo Việt Nam, Mông Cổ xem kỵ binh trình diễn nhảy vòng lửa

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động cưỡi ngựa diễu qua lễ đài.

Mông Cổ năm 2020 đã trao 105 con ngựa giống để hỗ trợ trang bị cho Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh của Bộ Công an, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Việt Nam.