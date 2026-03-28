Lãnh đạo Vatican lần đầu thăm Monaco sau gần 500 năm

Giáo hoàng Leo XIV tới Monaco, nơi có biệt danh "sân chơi của các tỷ phú", đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Vatican tới quốc gia này sau 488 năm.

Giáo hoàng Leo XIV ngày 28/3 ngồi trực thăng tới Monaco, quốc gia ven biển Địa Trung Hải có diện tích nhỏ thứ hai thế giới, chỉ lớn hơn Vatican, bắt đầu chuyến thăm một ngày. Monaco, quốc gia nổi tiếng với sòng bạc, du thuyền sang trọng và nhà hàng cao cấp, được Giáo hoàng chọn là điểm công du đầu tiên ở châu Âu kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5/2025.

Đây cũng là chuyến thăm Monaco đầu tiên của người đứng đầu Vatican sau 488 năm, từ khi Giáo hoàng Paul III tới quốc gia này vào năm 1538.

Tại Monte Carlo, biển quảng cáo in hình Giáo hoàng Leo XIV mặc trang phục trắng giản dị tương phản rõ nét với những chiếc xe thể thao bóng loáng và dòng khách du lịch tấp nập mà nhiều người trong số này thậm chí không biết về chuyến thăm của Giáo hoàng.

Giáo hoàng Leo XIV vẫy chào giáo dân tại Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Jesus, Rome trong chuyến thăm mục vụ ngày 15/3. Ảnh: AFP

Bà Isabel Fissore, 62 tuổi, chủ một cửa hàng trang sức nhỏ, phấn khích khi hay tin về chuyến thăm của Giáo hoàng tới Monaco.

"Đây là một sự kiện lịch sử, khi hai quốc gia nhỏ nhất hành tinh cùng nhau lan tỏa thông điệp về hòa bình, ánh sáng và tình yêu thương ra khắp thế giới", bà nói. "Chúng tôi có thể là một quốc gia nhỏ, nhưng có tấm lòng bao dung rộng lớn".

Monaco là một trong số ít nơi ở châu Âu duy trì Công giáo là quốc giáo và có mối quan hệ ngoại giao lâu đời với Tòa thánh. Công quốc này có diện tích khoảng 2 km2, dân số gần 40.000 người, là nơi được mệnh danh "sân chơi của các tỷ phú". Nhà thờ là một trong số ít nơi ở Monaco mà các tỷ phú, lao công và công nhân xây dựng có thể ngồi cùng nhau.

Đây là nơi Giáo hoàng Leo XIV sẽ tiếp xúc với "nhiều nền văn hóa, quốc gia, nguồn gốc và ngôn ngữ khác nhau", Tổng giám mục Monaco Dominique-Marie David phát biểu trong cuộc họp báo hôm 27/3.

Lực lượng an ninh vào vị trí trước khi Giáo hoàng Leo XIV đến sân bay trực thăng Monaco ở Monte Carlo, Monaco, ngày 28/3. Ảnh: AP

"Các chuyến công du của Đức Thánh Cha luôn có tầm ảnh hưởng vượt biên giới, vì vậy ngài biết rằng Monaco có thể đóng vai trò như một diễn đàn nhỏ để gửi thông điệp tới toàn thế giới", ông nói thêm.

Giáo hoàng Leo XIV sẽ gặp Thân vương Monaco Albert II, gặp gỡ cộng đồng Công giáo tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, sau đó tới quảng trường trước Nhà thờ Thánh Devota, vị thánh bảo hộ của Monaco. Điểm nhấn của chuyến thăm sẽ là thánh lễ ngoài trời tại Sân vận động Louis II, dự kiến có 15.000 người tham dự.

Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni cho biết trong chuyến thăm Monaco, Giáo hoàng dự kiến thảo luận về môi trường, vấn đề mà Thân vương Albert II rất quan tâm, cũng như "bảo vệ sự sống dưới mọi hình thức", gồm chống phá thai và chống trợ tử, kêu gọi chấm dứt xung đột, trong bối cảnh cuộc chiến Iran đã bước sang tháng thứ hai.

Joelle Burgagni, sinh viên 20 tuổi người Italy ở Monaco, hy vọng "nhận được lời khuyên" từ Giáo hoàng về thực hành đức tin. "Chuyến thăm này mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và năng lượng", cô nói.

