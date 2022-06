Lãnh đạo thị trấn Ukraine thất thủ đổi phe

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết thị trưởng Volodymyr Bandura của thị trấn Sviatohirsk đang bị điều tra vì nghi ngờ phản quốc.

Theo thông báo trên website Văn phòng Tổng công tố Ukraine ngày 15/6, ông Volodymyr Bandura, thị trưởng thị trấn Sviatohirsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine, bị điều tra do "đứng về phía kẻ thù" và "kêu gọi ủng hộ Nga trên truyền thông". Lực lượng Nga gần đây kiểm soát thị trấn này.

Công tố viên cho biết Bandura đã chấp thuận đề nghị từ Nga, đảm nhận vị trí đứng đầu thị trấn Sviatohirsk trong thời gian lực lượng này kiểm soát.

Lãnh đạo DPR Denis Pushilin (trái) và ông Volodymyr Bandura, thị trưởng thị trấn Sviatohirsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 13/6. Ảnh: Telegram.

Ngày 13/6, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin tuyên bố ông Bandura đã gia nhập DPR.

"Chúng tôi đã liên lạc với ông ấy trong thời gian dài, Bandura ủng hộ chiến dịch đặc biệt và đã cùng nhiều cư dân thị trấn Sviatohirsk chờ đợi sự giải phóng này", ông Pushilin cho biết trong bài đăng trên Telegram, thông báo Bandura tiếp tục làm thị trưởng Sviatohirsk, sau khi DPR và lực lượng Nga tiếp quản thị trấn này.

"Vì một số lý do, ông Bandura đã phải giữ bí mật về lập trường của mình, để bảo vệ người dân", lãnh đạo DPR nói thêm.

Sau khi lực lượng Ukraine rút khỏi Sviatohirsk hồi đầu tháng, giới truyền thông nước này đã đưa tin thị trưởng Bandura bị quân đội Nga bắt.

Ngày 7/6, truyền thông Nga đăng một video xuất hiện Bandura, trong đó ông cáo buộc quân đội Ukraine sát hại các tu sĩ Chính thống giáo và phóng hỏa tu viện Skete of All Saints ở thị trấn ngày 4/6, khi khu vực vẫn do Ukraine kiểm soát nhưng giao tranh ác liệt đã diễn ra nhiều ngày. Moskva và Kiev cáo buộc lẫn nhau gây ra vụ cháy.

Giới chức Ukraine đã lập tức mở một điều tra đối với Bandura, cáo buộc ông "làm mất uy tín của lực lượng vũ trang và nhà nước Ukraine", đồng thời phát tán "tin giả từ Nga".

Đức Trung (Theo CNN, RT)