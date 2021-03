Lãnh đạo thế giới kêu gọi lập hiệp ước đối phó đại dịch

24 lãnh đạo thế giới cùng Tổng giám đốc WHO Tedros kêu gọi lập hiệp ước toàn cầu về đại dịch để đề phòng tình huống như Covid-19 lặp lại.

Trong bài viết chung được đăng trên các tờ báo lớn toàn cầu hôm 29/3, 24 lãnh đạo thế giới và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo khả năng xảy ra đại dịch tương tự Covid-19 là điều không thể tránh khỏi trong tương lai. Các lãnh đạo cho rằng Covid-19 hiện nay như "lời nhắc nhở nghiêm khắc và đau đớn" rằng không một người nào có thể an toàn nếu mọi người xung quanh chưa an toàn.

Căng thẳng quốc tế về nguồn cung vaccine Covid-19 đã khiến các lãnh đạo kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa biệt lập, mở ra kỷ nguyên mới dựa trên các nguyên tắc như đoàn kết và hợp tác.

Từ trái qua phải: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 12/2019. Ảnh: AFP.

Các lãnh đạo thế giới gọi đại dịch Covid-19 là "thách thức lớn nhất đối với cộng đồng toàn cầu kể từ những năm 1940" và cho rằng cần xây dựng mối quan hệ hợp tác xuyên biên giới để ứng phó cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu tiếp theo.

Nhóm lãnh đạo khẳng định hiệp ước toàn cầu đối phó đại dịch nên giúp các quốc gia "chia sẻ trách nhiệm, minh bạch và hợp tác trong hệ thống quốc tế cũng như tuân theo các quy tắc và chuẩn mực trong đó".

Lãnh đạo các nước G7 gồm Anh, Canada, Đức, Italy, Pháp, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí với ý tưởng lập hiệp ước toàn cầu đối phó đại dịch và sẽ thảo luận thêm tại hội nghị thượng đỉnh ở Cornwall vào tháng 6.

Theo số liệu của trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers, Covid-19 đã xuất hiện tại 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 128 triệu người nhiễm và hơn 2,8 triệu người chết do nCoV.

Ngọc Ánh (Theo Guardian)