Lãnh đạo T&T Group làm Phó chủ tịch HANOISME

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch T&T Group, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME), hôm 7/1.

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị ban chấp hành mở rộng của HANOISME nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026. Tại sự kiện, ông Đỗ Vinh Quang đã được Ban chấp hành hiệp hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó chủ tịch hiệp hội.

Ông Đỗ Vinh Quang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T&T Group

Ông Đỗ Vinh Quang hiện đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn, gồm Phó chủ tịch HĐQT T&T Group và Chủ tịch HĐQT Hãng hàng không Vietravel Airlines. Việc tham gia vào ban lãnh đạo HANOISME là sự ghi nhận đối với năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới và những đóng góp của doanh nhân Đỗ Vinh Quang cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội thời gian qua.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Quang đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong hơn 30 năm qua với tư cách là tổ chức đại diện uy tín cho cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. HANOISME hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong quá trình phát triển bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Nội.

Ông cam kết sẽ cùng ban lãnh đạo Hiệp hội triển khai các chương trình hành động thiết thực; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tăng cường kết nối giao thương, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào chu kỳ phát triển mới.

"Với sự tín nhiệm của Hiệp hội, tôi cùng T&T Group, Vietravel Airlines và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cam kết tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thủ đô. Chúng tôi mong muốn chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Quang khẳng định.

Các đại biểu tham dự hội nghị ban chấp hành mở rộng, tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026 của HANOISME. Ảnh: T&T Group

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2025. Tập đoàn T&T Group là một trong những đơn vị tiêu biểu được vinh danh nhờ những đóng góp trong phát triển kinh tế đa ngành và vai trò dẫn dắt, hỗ trợ cộng đồng SME.

Ông Đỗ Vinh Quang cũng được Chủ tịch VCCI trao tặng Bằng khen vì những dấu ấn trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội tại địa phương. Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, tại Lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long, T&T Group cùng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tất Thắng và Phó chủ tịch HĐQT Đỗ Vinh Quang cũng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhờ thành tích xuất sắc trong kết nối doanh nghiệp, góp phần xây dựng Thủ đô.

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang nhận Bằng khen của VCCI. Ảnh: T&T Group

T&T Group thành lập năm 1993 bởi doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Sau hơn ba thập kỷ, đơn vị này trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam với quy mô hơn 200 đơn vị thành viên và 80.000 nhân sự. Tập đoàn hiện hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, năng lượng, bất động sản, hạ tầng giao thông - hàng không và nông nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân ba lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

