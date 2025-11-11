Lãnh đạo Syria gặp ông Trump, đồng ý gia nhập liên minh chống IS

Syria sẽ gia nhập liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, sau khi Tổng thống lâm thời nước này gặp ông Trump tại Nhà Trắng.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Ahmed al-Sharaa, Syria tuyên bố sẽ gia nhập liên minh toàn cầu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, một quan chức Nhà Trắng hôm 10/11 cho biết. Với quyết định này, Syria sẽ trở thành thành viên thứ 90 của liên minh và hợp tác với Mỹ để tiêu diệt tàn quân IS cũng như ngăn chặn các tay súng nước ngoài gia nhập phiến quân.

Theo quan chức này, Mỹ cũng đồng ý để đại sứ quán Syria ở thủ đô Washington nối lại hoạt động nhằm tăng cường chống khủng bố, đảm bảo an ninh và hợp tác kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng ngày 10/11. Ảnh: SANA

Động thái này diễn ra sau khi ông Sharaa trở thành tổng thống Syria đầu tiên tới thăm Nhà Trắng kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946. Phát biểu với phóng viên trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 10/11, ông Trump ca ngợi ông Sharaa là "lãnh đạo mạnh mẽ" và bày tỏ sự tin tưởng.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để Syria thành công", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cũng nhắc đến quá khứ gây tranh cãi của ông Sharaa, bởi lãnh đạo này từng là thành viên nhóm Hồi giáo vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và bị Mỹ truy nã. "Thành thật mà nói, nếu không trải qua quá khứ gai góc, bạn sẽ không có được cơ hội", ông cho hay.

Theo Tổng thống Mỹ, Syria là "một phần quan trọng" trong kế hoạch hòa bình Trung Đông rộng lớn hơn của ông. "Một Syria ổn định và thành công rất quan trọng đối với tất cả quốc gia trong khu vực", ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Sharaa sau đó nói với Fox News rằng mối quan hệ giữa ông với nhóm HTS đã là chuyện quá khứ và không được thảo luận trong cuộc gặp với ông Trump. Theo ông, Syria hiện được coi là đồng minh địa chính trị của Mỹ, không phải mối đe dọa.

Văn phòng tổng thống Syria cho biết hai lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ song phương, "cách để củng cố và phát triển mối quan hệ, cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm".

Sau cuộc gặp, ông Trump đăng trên mạng xã hội bày tỏ mong muốn tiếp tục gặp và đối thoại với Tổng thống Sharaa.

Ông Sharaa, 43 tuổi, lên nắm quyền hồi tháng 12/2024, sau khi HTS dẫn dắt liên minh nổi dậy lật đổ chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad. Cùng tháng đó, ông được Mỹ dỡ lệnh truy nã. Các lãnh đạo mới của Syria đang tìm cách xây dựng hình ảnh ôn hòa hơn.

HTS từng có liên hệ với al-Qaeda, do đó ông Sharaa hồi năm 2013 bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Nhóm cắt liên hệ với al-Qaeda vào năm 2016 và tập trung củng cố ảnh hưởng ở tây bắc Syria. HTS được Mỹ đưa khỏi danh sách khủng bố hồi tháng 7.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)