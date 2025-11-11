Lãnh đạo Syria chơi bóng rổ với quan chức Mỹ

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa chơi bóng rổ cùng các quan chức quân sự Mỹ, trước khi tới Nhà Trắng để gặp ông Trump.

Ngoại trưởng Syria Assad Hassan Al-Shaibani cuối tuần trước đăng lên Instagram video Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa chơi bóng rổ cùng đô đốc Mỹ Brad Cooper và chuẩn tướng Kevin Lambert.

Ông Sharaa ra sân khi vẫn mặc trang phục lịch sự, quần âu, áo somi trắng và đi giày tây. Video cho thấy ông cùng các quan chức Mỹ đều ném bóng trúng rổ và cười nói vui vẻ với nhau.

"Làm hết sức, chơi hết mình", Ngoại trưởng Al-Shaibani bình luận về video.

Tổng thống Syria chơi bóng rổ với quan chức Mỹ Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa chơi bóng rổ cùng các quan chức quân sự Mỹ. Video: Instagram/asaadhshaibani

Ông Sharaa bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ hôm 8/11 và gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11. Ông trở thành lãnh đạo Syria đầu tiên tới thăm Nhà Trắng kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Ông Sharaa, 43 tuổi, từng là thành viên nhóm Hồi giáo vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và bị Mỹ truy nã. Ông lên nắm quyền hồi tháng 12/2024, sau khi HTS dẫn dắt liên minh nổi dậy lật đổ chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad. Cùng tháng đó, ông Sharaa được Mỹ dỡ lệnh truy nã. Các lãnh đạo mới của Syria cũng đang tìm cách xây dựng hình ảnh ôn hòa hơn.

HTS từng có liên hệ với al-Qaeda, do đó ông Sharaa hồi năm 2013 bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Nhóm cắt liên hệ với al-Qaeda vào năm 2016 và tập trung củng cố ảnh hưởng ở tây bắc Syria. HTS được Mỹ đưa khỏi danh sách khủng bố hồi tháng 7.

Ngọc Ánh (Theo Independent, AOL, NY Post)