Lãnh đạo SBT được vinh danh doanh nhân xuất sắc châu Á

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SBT nhận giải "Doanh nhân xuất sắc Châu Á" do The Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2021 bình chọn.