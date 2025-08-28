Lãnh đạo quốc hội Trung Quốc sắp thăm Việt Nam

Lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ thăm chính thức Việt Nam ngày 31/8-2/9.

Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam ngày 31/8-2/9 theo lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết.

Ông Triệu Lạc Tế sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam 2/9, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tại cuộc họp báo về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tuần trước, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết đoàn Trung Quốc sẽ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, bên cạnh đoàn Nga, Campuchia, Lào.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008. Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Về thương mại, năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật, Hàn Quốc).

Như Tâm