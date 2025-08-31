Lãnh đạo quốc hội Trung Quốc đến Việt Nam

Lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Máy bay chở ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài trưa nay, theo TTXVN.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đón tiếp ông Triệu Lạc Tế tại sân bay.

Ông Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam ngày 31/8-2/9 theo lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đón ông Triệu Lạc Tế tại sân bay Nội Bài trưa 31/8. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo quốc hội Trung Quốc sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam, cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Đoàn Trung Quốc sẽ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, bên cạnh đoàn Nga, Campuchia và Lào. 120 quân nhân Trung Quốc đã đến Việt Nam hôm 29/8 để tham gia sự kiện theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008. Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Về thương mại, năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật, Hàn Quốc).

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bắt tay ông Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết chuyến thăm của ông Triệu Lạc Tế là minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai nước trong củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh chuyến thăm của ông Triệu Lạc Tế là dịp để Đảng, chính phủ Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, chính phủ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Huyền Lê