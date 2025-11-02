Lãnh đạo quân đội Ukraine nói thành trì Pokrovsk vẫn trụ vững

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine khẳng định thành trì Pokrovsk không bị bao vây, dù thừa nhận tình thế nguy hiểm của mặt trận.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 1/11 khẳng định quân đội nước này vẫn kiểm soát được thành phố Pokrovsk ở miền đông, bất chấp đợt tấn công dữ dội của Nga với quân số hàng nghìn người.

"Chúng tôi đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Pokrovsk. Thành phố vẫn đứng vững. Không có chuyện bị bao vây hay phong tỏa", ông Syrskyi đăng thông điệp.

Ông cho biết đặc nhiệm Ukraine, các đơn vị cảnh sát quân sự, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GUR) đang phối hợp cùng quân đội ngăn đà tiến công của Nga.

"Theo chỉ thị của tôi, các nhóm hỗn hợp thuộc lực lượng đặc nhiệm đang hoạt động trong thành phố", ông cho biết, đồng thời đăng ảnh từ mặt trận Pokrovsk cho thấy trùm tình báo quân đội Kyrylo Budanov đã đến đây.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky trong cuộc họp ngày 31/10 về cấp cứu trên chiến trường. Ảnh: Facebook/CinCAFofUkraine

Syrskyi khẳng định đối phương "đang phải trả giá đắt" cho nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Ông nhấn mạnh các đơn vị Ukraine, đặc biệt là nhóm vận hành máy bay không người lái (UAV) và lực lượng tấn công, đang gánh vác phần lớn nhiệm vụ trong chiến dịch phòng thủ.

Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, nằm trên tuyến tiếp vận quan trọng của quân đội Ukraine và từ lâu là mục tiêu trong chiến dịch tiến công của Nga. Kiểm soát thành phố này sẽ là bước tiến lớn đối với Moskva sau hơn một năm giao tranh ác liệt tại khu vực.

Trước đó, các bản đồ chiến trường do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố cho thấy lực lượng Nga đã tiến gần tới ngoại vi Pokrovsk theo hình gọng kìm. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ thông tin thành phố bị bao vây và khẳng định đang làm mọi thứ để duy trì tuyến hậu cần.

Cục diện chiến sự quanh Pokrovsk và Mirnograd (Myrnohrad) tính đến ngày 30/10. Đồ họa: ISW

Reuters dẫn nguồn tin quân đội cho biết Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã điều lực lượng đặc nhiệm tới Pokrovsk đầu tuần này để ổn định tình hình.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là quay cảnh trực thăng quân sự bay trên bầu trời thành phố, hoặc hạ cánh xuống cánh đồng gần đó. Tướng Syrskyi không tiết lộ cụ thể đã có bao nhiêu đợt tiếp viện của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine được triển khai tại khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/11 tuyên bố ngăn chặn một cuộc đổ bộ bằng trực thăng của đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cách thành trì Pokrovsk khoảng 1 km về phía tây bắc, hạ 11 binh sĩ.

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, từng có khoảng 60.000 dân trước chiến sự, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được thành phố, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Thanh Danh (Theo AFP, Guardian, Ukrainska Pravda)