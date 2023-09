Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc kết thúc 24 ngày tuyệt thực

Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung, 58 tuổi, người tuyệt thực khi đang bị cáo buộc tham nhũng, chấm dứt nhịn ăn sau hơn ba tuần.

"Ông Lee chấm dứt tuyệt thực vào ngày nhịn ăn thứ 24 và bắt đầu điều trị phục hồi sức khỏe", Kang Sun-woo, phát ngôn viên đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK), ngày 23/9 thông báo.

"Y bác sĩ điều trị cho ông Lee đã thuyết phục ông ngừng tuyệt thực vì nếu còn tiếp tục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe", Kang giải thích, nói thêm ông Lee sẵn sàng tiếp tục lịch trình làm việc dưới tư vấn của y bác sĩ.

Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc (phải), trong bệnh viện ở Seoul ngày 22/9. Ảnh: Yonhap

Lee Jae-myung, 58 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc, bắt đầu tuyệt thực ngày 31/8 với lý do "sự quản lý yếu kém về kinh tế của chính phủ, các mối đe dọa đối với quyền tự do báo chí và việc chính phủ không phản đối Nhật xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima", cùng nhiều lý do khác.

Sáng 18/9, ông được đưa vào viện do bị mất nước, chóng mặt, gần như bất tỉnh sau khi lượng đường trong máu giảm mạnh. Vài giờ sau đó, công tố viên yêu cầu lệnh bắt ông liên quan cuộc điều tra tham nhũng.

Theo hiến pháp Hàn Quốc, các nghị sĩ được hưởng quyền miễn trừ bắt giữ khi quốc hội đang họp. Tuy nhiên, quốc hội Hàn Quốc ngày 21/9 bỏ phiếu tán thành bỏ quyền miễn trừ đối với Lee. Động thái này là diễn biến bất ngờ vì đảng DPK của ông Lee vốn chiếm đa số tại quốc hội 300 thành viên.

Điều này cho thấy sự chia rẽ đang gia tăng giữa các nhà lập pháp đảng DPK trước thềm cuộc tổng tuyển cử sang năm. Một quan chức cấp cao cho hay ông Lee sẽ không từ chức lãnh đạo DPK.

Theo công tố viên, ông Lee bị cáo buộc gây ra thiệt hại 20 tỷ won (15 triệu USD) cho chính quyền thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi trong thời gian ông làm thị trưởng, với hành vi ưu ái công ty Seongnam R&D PFV. Doanh nghiệp này kiếm lợi nhuận sau khi chính quyền thành phố hủy kế hoạch xây nhà cho thuê, thay vào đó cho phép Seongnam R&D PFV bán căn hộ cho người tiêu dùng.

Công tố viên cũng cáo buộc ông Lee yêu cầu Tập đoàn Ssangbangwool chuyển trái phép 8 triệu USD sang Triều Tiên trong khoảng thời gian 2019-2020, khi ông giữ chức thống đốc tỉnh Gyeonggi. Hoạt động này được cho là nhằm tạo điều kiện cho chuyến thăm Triều Tiên của ông và thúc đẩy một dự án trang trại thông minh giữa tỉnh Gyeonggi và Bình Nhưỡng.

Ông Lee phủ nhận mọi hành vi sai trái, gọi các cáo buộc là "hư cấu" và "âm mưu chính trị".

Hồng Hạnh (Theo Korean Times)