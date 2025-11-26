Lãnh đạo Nam A Bank đề xuất 3 trụ cột tài chính xanh thu hút vốn ngoại

Ông Võ Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Nam A Bank, đề xuất Việt Nam phát triển ba trụ cột tài chính: tài trợ chuỗi cung ứng xanh, giao dịch tín chỉ carbon và hàng hóa môi trường để thu hút vốn ngoại.

Đề xuất được ông Hải nêu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 diễn ra từ 25-27/11 ở TP HCM.

Mở đầu phần chia sẻ, lãnh đạo Nam A Bank nhấn mạnh tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF) là một trong những cấu phần quan trọng nhất để thu hút các định chế tài chính toàn cầu. Theo đó, G-SCF có độ tương thích cao với các tiêu chuẩn ESG toàn cầu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các tổ chức tài chính phát triển quốc tế. Mô hình cung cấp vốn lưu động này cũng được thiết kế gắn với các tiêu chí ESG, mang lại ưu đãi về lãi suất và hạn mức cho các nhà cung cấp đạt chuẩn bền vững.

Ngoài ra, nhờ sức mạnh của doanh nghiệp đầu chuỗi, G-SCF giúp giảm thiểu rủi ro và có thể mở rộng sang các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, điện tử, nông sản.

Để nâng cao tiêu chuẩn vận hành, ông Hải đề xuất ứng dụng công nghệ Blockchain, IoT, AI vào truy xuất nguồn gốc và chấm điểm ESG, đồng thời kêu gọi thí điểm cơ chế "sandbox" cho nền tảng SCF xanh tại Việt Nam để bắt kịp các chuẩn mực quốc tế như mô hình của MAS-BNP Paribas, chương trình GSCF của IFC hay mô hình Factoring bền vững của EU.

Song song đó, ông Võ Hoàng Hải đề xuất phát triển thị trường giao dịch tín chỉ carbon, lĩnh vực có quy mô tài sản hàng tỷ USD và nhu cầu lớn từ doanh nghiệp FDI, tập đoàn đa quốc gia và các quỹ khí hậu.

"Việc hình thành sàn giao dịch carbon quốc gia cho tín chỉ chất lượng cao sẽ mở ra cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng. Trong đó, hợp tác với Singapore theo Điều 6 Thỏa thuận Paris được xem là hướng đi triển vọng nhằm thúc đẩy chuyển nhượng tự nguyện tín chỉ carbon giữa các quốc gia, để đạt mục tiêu giảm phát thải nhà kính", ông Hải cho biết.

Để đảm bảo chất lượng tín chỉ, lãnh đạo Nam A Bank đề xuất ứng dụng công nghệ vệ tinh và IoT cho hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV), nhằm điều hướng dòng vốn vào năng lượng tái tạo và nông nghiệp tái sinh, định vị Việt Nam trở thành trung tâm carbon của khu vực.

Cuối cùng, ông Hải đề xuất Việt Nam nên tận dụng thế mạnh về nông nghiệp và năng lượng tái tạo để thí điểm các sàn giao dịch cho thị trường hàng hóa môi trường như: kim loại xanh, chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC, PPA), cà phê xanh, gạo phát thải thấp (low-carbon) và các loại nông sản bền vững.

Theo ông, đây đều là các mặt hàng đang có nhu cầu lớn từ khối doanh nghiệp thuộc nhóm RE100 và các quỹ đầu tư tác động. Để đón đầu xu hướng, Việt Nam cần nhanh chóng áp dụng chuẩn mực quốc tế, từ kim loại carbon thấp của LME, tín chỉ REC trên nền tảng blockchain của SP Group, đến mô hình truy xuất nguồn gốc như GrowForMe.

Lãnh đạo Nam A Bank nhấn mạnh ba đề xuất trên không chỉ dừng ở mức độ sản phẩm mà tạo thành một chiến lược phát triển tài chính xanh tổng thể. Khi triển khai đúng hướng, chúng sẽ góp phần huy động hiệu quả dòng vốn quốc tế, gia tăng tính hấp dẫn của thị trường và hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM, theo hướng trở thành trung tâm tài chính xanh của khu vực.

Ông cho rằng đây là cơ sở quan trọng giúp Việt Nam nâng cao uy tín trên thị trường ESG toàn cầu, hình thành hệ sinh thái số minh bạch và đóng góp cho mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 do Ủy ban nhân dân TP HCM chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành Trung ương tổ chức. Năm nay là lần thứ ba Nam A Bank đồng hành cùng diễn đàn, tham gia các hoạt động như chương trình đối thoại "CEO500 - Tea Connect", phiên thảo luận về "Logistics và cảng biển thông minh" và khu triển lãm GRECO 2025.

Là một trong các ngân hàng tiên phong trong "xanh hóa" dòng vốn và kết nối nguồn lực quốc tế, Nam A Bank đang trở thành một trong những mắt xích quan trọng hỗ trợ thành phố hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế theo hướng tài chính xanh.

Minh Ngọc