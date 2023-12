Lãnh đạo mới của Man Utd viết tâm thư gửi CĐV

Tỷ phú Jim Ratcliffe, người sẽ điều hành chuyên môn của Man Utd, kêu gọi CĐV kiên nhẫn và hứa đưa CLB trở lại thời hoàng kim.

"Tôi muốn viết cho các bạn lúc này để nhấn mạnh vai trò của CĐV với tương lai của Man Utd. Chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình trên tư cách người đại diện các bạn chăm sóc CLB. Tôi tin chúng tôi có thể giúp CLB thành công trên sân, như những gì đang đạt được về mặt thương mại. Điều này cần thời gian và sự kiên nhẫn, bên cạnh tính kỷ luật cũng như trình độ quản lý ở mức chuyên nghiệp nhất", Ratcliffe viết trong lá thư được hội CĐV Man Utd MUST đăng ngày 26/12.

Ratcliffe cam kết đưa Man Utd trở lại đỉnh cao sau khi mua lại 25% cổ phần CLB. Ảnh: Reuters

Ratcliffe mua lại 25% cổ phần Man Utd ngày 25/12, qua đó nắm quyền điều hành các hoạt động bóng đá. Người giàu nhất nước Anh, được kỳ vọng sẽ đưa Man Utd trở lại thời hoàng kim. Được biết, Ratcliffe hâm mộ Man Utd từ nhỏ. Công ty ông dùng để đứng tên của mua tại cổ phần CLB có tên Trawlers Limited, đặt theo một câu nói nổi tiếng của cựu tiền đạo huyền thoại Eric Cantona.

MUST (Hội CĐV độc lập chính thức của Man Utd) phản hồi thiếu tích cực với tin Ratcliffe thâu tóm cổ phần Man Utd. Nhiều người tỏ ra bi quan khi nhà Glazer vẫn nắm quyền điều hành và chỉ giảm cổ phần của họ tại CLB. Do đó, Ratcliffe quyết định gửi thư cho hội này. Lá tâm thư ông viết được đăng trên trang X của MUST với 58.000 người theo dõi.

"Các bạn kỳ vọng cao ở Man Utd và chúng tôi cũng vậy. Trong thể thao, không có gì là chắc chắn. Thay đổi cần thời gian là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi đã bắt tay làm việc đó với một kế hoạch dài hạn. Cùng nhau, chúng tôi muốn đưa Man Utd trở lại vị thế CLB thuộc về, ở đỉnh cao nước Anh, châu Âu và thế giới. Tôi nhận trách nhiệm đó cực kỳ nghiêm túc", Ratcliffe khẳng định.

Quá trình đầu tư của Ratcliffe vào Man Utd vẫn đang trong quá trình đợi Ngoại hạng Anh phê duyệt và có thể mất từ sáu tới tám tuần. Ratcliffe kêu gọi CĐV chờ đợi các thủ tục pháp lý được hoàn tất. Ông cho biết không muốn nói công khai các vấn đề của CLB cho đến khi có thông báo chính thức về việc tiếp quản.

Man Utd vừa đánh bại Aston Villa 3-2 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. Họ bị loại khỏi Cup châu Âu mùa này do đứng bét bảng ở Champions League. Man Utd cũng đã dừng bước ở Cup Liên đoàn - giải đấu họ đăng quang năm ngoái - nên chỉ còn tranh tài tại Ngoại hạng Anh và Cup FA. Ở vòng 20 vào ngày 30/12, thầy trò Erik ten Hag sẽ làm khách trên sân Nottinham Forest.

Duy Đoàn (theo Athletic)