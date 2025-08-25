Lãnh đạo Lộc Trời: Chúng tôi chỉ biết làm nông, không có kinh nghiệm tài chính

Lãnh đạo Công ty Lộc Trời nói họ chỉ biết làm kinh tế, làm với nông dân, hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý tài chính khi rơi vào khủng hoảng.

Sau hai lần hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2025, Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa tổ chức phiên họp thường niên vào cuối tuần trước. Ở phần trao đổi, một cổ đông đề cập về giai đoạn khó khăn của doanh nghiệp. Ông Trần Khánh Dư, đại diện ban tái cấu trúc, thừa nhận thời gian trước, Lộc Trời đã gặp phải khủng hoảng tài chính.

"Bao nhiêu năm qua, gần như chúng tôi chỉ biết làm kinh tế, làm với nông dân và mang về lợi nhuận cho các bên liên quan, đó là giai đoạn thịnh vượng của Lộc Trời. Tuy nhiên không may mắn khi một sự kiện về tài chính xảy ra, chúng tôi rơi vào tình trạng bị động vì hoàn toàn không có kinh nghiệm về tái cấu trúc, xử lý tài chính", ông Dư giải thích.

Do đó, giữa năm 2024 đến đầu năm nay, doanh nghiệp này trong tình trạng xoay xở với các vấn đề tài chính. Từ tháng 4, công ty thành lập ban tái cấu trúc và đặt mục tiêu đàm phán với 12 ngân hàng, hoàn tất trong năm nay.

Hiện tại, họ đã tiếp xúc 11 nhà băng để trao đổi. Lộc Trời cho biết cần có vốn lưu động khoảng 1.300 tỷ đồng và đang đàm phán tập trung với ba ngân hàng MB, TPBank, HDBank.

Trước mắt, công ty đã đạt được phương án tái cấu trúc với MB, có được vốn lưu động 250 tỷ đồng. Về phía TPBank, hai bên thống nhất xong phương án và LTG đang hoàn thành các thủ tục, cố gắng hoàn thành vào cuối tháng 8 để mang về vốn lưu động dự kiến 650 tỷ đồng. Với HDBank, ngân hàng này đồng ý cho Lộc Trời cung cấp hồ sơ bước đầu để xúc tiến tái cấu trúc, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9.

Song song đó, công ty cũng cung cấp đề nghị tái cấu trúc với tất cả ngân hàng nước ngoài. Một số đang yêu cầu họ cung cấp thêm các thông tin về phương án để chứng minh tính khả thi, đặc biệt là báo cáo tài chính kiểm toán.

Hiện tại, LTG vẫn chưa nộp báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024 và báo cáo tài chính bán niên đã soát xét. CEO Nguyễn Tấn Hoàng cho biết đang làm việc với Công ty Kiểm toán EY về hai vấn đề còn vướng mắt. Một là các ngân hàng chưa đồng thuận cấu trúc nợ nên ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của công ty. Hai là khi không thu được tiền bán hàng, Lộc Trời thu hồi hàng hóa lại phát sinh nhiều thủ tục nên kiểm toán cần nhiều thời gian để xác minh, kiểm tra.

Hiện tại, ông cũng chưa thể trả lời được khi nào có báo cáo kiểm toán. Ban điều hành cũng đã báo cáo, đề nghị hội đồng quản trị xem xét thay đổi một công ty kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán nhanh hơn nhằm cho cổ đông yên tâm về việc minh bạch tài chính.

Trước đó khi giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), LTG cho biết công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến ảnh hưởng đến dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ công ty phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt. Ngoài ra, họ có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều vị trí chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu nên chậm nộp báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024. Hiện tại, nhân sự của Lộc Trời đã giảm từ 2.600 xuống còn 1.500 người.

Do vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu LTG đang bị hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào thứ Sáu hàng tuần. Thị giá mã này đang ở mức 7.800 đồng một đơn vị, mất hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Các lô hàng xuất khẩu của Lộc Trời. Ảnh: LTG

Năm nay, Lộc Trời lên kế hoạch doanh thu 4.200 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ năm 2010. Họ dự kiến lỗ trước thuế, lãi vay và khấu hao khoảng 524 tỷ đồng. Tuy nhiên kế hoạch trên không được thông qua khi chỉ có 13,46% lượng phiếu biểu quyết tán thành.

Lộc Trời - tiền thân là Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) - thường ký kết bao tiêu lúa, gạo cho nông dân với tổng giá trị thu mua lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Công ty từng nằm trong top 10 sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu đi 40 quốc gia.

Giai đoạn 2023-2024, giá lúa biến động khiến hoạt động thu mua, kinh doanh và xuất khẩu của Lộc Trời gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, lợi nhuận giảm 25 lần về khoảng 16,5 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ năm 2008. Số liệu tài chính công bố gần nhất là vào quý I/2024, họ lỗ sau thuế hơn 95 tỷ đồng.

Đầu năm trước, công ty nợ nông dân An Giang và các địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long 472 tỷ đồng tiền mua lúa do chưa thu xếp kịp dòng tiền từ việc vay vốn của các ngân hàng. Trong khi đó, tiền thanh toán của khách hàng quốc tế về chậm. Số tiền này đã được thanh toán đủ sau đó.

Cũng trong năm 2024, Lộc Trời gửi công văn đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp ngăn chặn, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyên tổng giám đốc Nguyễn Duy Thuận. Họ cáo buộc cựu lãnh đạo có hành vi gian dối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của công ty.

Tất Đạt