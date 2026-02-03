Lãnh đạo ở Lâm Đồng để lộ thông tin người tố cáo

Ông Nguyễn Thế Học, Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp, bị kết luận để lộ thông tin người tố cáo trong thời gian giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh cũ.

Nội dung trên được UBND tỉnh Lâm Đồng nêu trong kết luận giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Thế Học, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp, ban hành ngày 2/2.

Theo kết luận, tháng 4/2021, một công dân gửi đơn tố cáo ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Gung Ré, huyện Di Linh, có hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Bốn tháng sau, UBND huyện Di Linh ban hành thông báo do ông Nguyễn Thế Học ký, với nội dung không thụ lý giải quyết tố cáo. Văn bản này thể hiện đầy đủ họ tên, địa chỉ của người tố cáo và được gửi cho nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Sau đó, công dân tiếp tục gửi đơn tố cáo hành vi làm lộ thông tin người tố cáo của ông Học đến UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ). Đến tháng 8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thụ lý, giao cơ quan chức năng xác minh.

Làm việc với đoàn xác minh, ông Nguyễn Thế Học thừa nhận việc để lộ danh tính người tố cáo là không đúng quy định về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo. Ông cho rằng nguyên nhân do bộ phận tham mưu và bản thân chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định pháp luật, dẫn đến sai sót; đồng thời nhận trách nhiệm và cam kết rút kinh nghiệm.

UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận nội dung tố cáo của công dân là đúng. Theo cơ quan này, hành vi vi phạm quy định về bảo mật thông tin người tố cáo của ông Học và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, song có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo và uy tín của cơ quan, đơn vị của người bị tố cáo cũng như các cá nhân liên quan.

UBND tỉnh xác định ông Nguyễn Thế Học chịu trách nhiệm chính; ông Trần Đức Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Di Linh, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh, chịu trách nhiệm liên đới với vai trò người đứng đầu, cùng các cá nhân liên quan trong tham mưu.

Từ kết luận này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cá nhân liên quan chấm dứt hành vi vi phạm, không để tái diễn; đồng thời giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Học và ông Công.

Trường Hà