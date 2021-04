Lãnh đạo FPT cam kết về tăng trưởng 2021

Thế giới vẫn đứng trước tác động khó lường của Covid-19 nhưng dàn lãnh đạo FPT có cái nhìn lạc quan, khẳng định bối cảnh này chính là thời thế của FPT.

Doanh thu dịch vụ chuyển đổi số tăng trưởng hai con số

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, thời thế dành cho những chiến binh can trường, dám vượt qua các giới hạn để bứt phá, chuyển bại thành thắng. FPT tiếp tục theo đuổi mục tiêu dài hạn Top 50 công ty dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu thế giới và doanh thu dịch vụ chuyển đổi số tăng trưởng hai con số trong nhiều năm tới.

Hiện, tập đoàn công nghệ này đang từng bước khẳng định vị thế bằng cách tham gia sâu hơn vào sân chơi quốc tế. Nói về vị thế của FPT, ông Bình viện dẫn câu chuyện triển khai chuyển đổi số cho một công ty kinh doanh ôtô hàng đầu tại Mỹ, trị giá hợp đồng đến 150 triệu USD trong bối cảnh Covid-19.

FPT bước vào cuộc đua với 193 công ty công nghệ sừng sỏ, đối thủ có cả doanh nghiệp mà FPT ngưỡng mộ từ lâu để được chọn vào trong ba công ty mà khách hàng này ưu tiên chọn triển khai dự án công nghệ. "Chúng tôi đã thắng trong cuộc đua này, trở thành đối tác ưu tiên số một của khách hàng", ông Bình nói.

Sáng tại, quyết liệt, tuân thủ trong quản trị, điều hành

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT cho rằng, những thành tựu của năm 2020 sẽ tạo thế và lực cho năm 2021 và những năm tiếp theo. "Với tinh thần sáng tạo, quyết liệt và tuân thủ, chúng tôi dốc sức vì sự phát triển trường tồn của FPT và cam kết đưa tăng trưởng thành hành động của mỗi cán bộ nhân viên", ông nói.

Tại Đại hội đồng cổ đông FPT 2021, ông Khoa nhận định 2020 là năm thử lửa vàng và FPT đã vượt qua được thách thức. Một trong những "thế và lực" mà ông Khoa và cộng sự đã tạo ra trong 2020 là việc sáng tạo loạt sản phẩm và dịch vụ mới, động cơ tăng trưởng dài hạn và tối ưu hóa quản trị.

Tập đoàn này đã hình thành ba "ban chỉ huy" dưới sự kiểm soát trực tiếp của Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Phó tổng giám đốc, gồm các mảng: bán hàng, chuyển đổi số và nhân sự. Các ban chỉ huy này phối hợp chặt chẽ với đội quân kinh doanh bám sát thị trường, liên tục đưa ý tưởng mới, tìm cơ hội và dồn lực cho các cơ hội ký hợp đồng lớn. Nhờ đó, FPT đã ký được ba hợp đồng có quy mô hơn 100 triệu USD mỗi hợp đồng tại Mỹ, Nhật Bản, Malaysia và 118 hợp đồng trên 1 triệu USD, tăng 23% so với 2019.

Quyết liệt chuyển đổi số

Song hành với quản trị, tập đoàn này đã quyết liệt chuyển đổi số nội bộ. Theo báo cáo trước các cổ đông, ông Khoa cho biết công ty đã triển khai 31 dự án chuyển đổi số nội bộ trong nhiều quy trình, từ quản trị, vận hành đến bán hàng nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm gần 170 tỷ đồng.

Ông Hoàng Việt Anh, Phó tổng giám đốc FPT, phụ trách chuyển đổi số cho rằng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, blockchain... sẽ là mũi nhọn để phát triển.

Covid-19 được lãnh đạo FPT đánh giá là thời cơ vàng của chuyển đổi số khi đầu tư số trực tiếp vào chuyển đổi không ngừng tăng, CAGR dự báo đạt 15,5% trong giai đoạn 2020-2023, dự kiến đạt 6.800 tỷ USD năm 2023. Năm ngoái, doanh thu từ mảng chuyển đổi số của FPT tăng trưởng 31% so với cùng kỳ, đạt 3.219 tỷ đồng.

Giữ được tăng trưởng cao từ mảng này, FPT đã gây dựng được thương hiệu phần mềm Made by FPT, akaBot vào top 6 nền tảng RPA phổ biến thế giới, top 30 nền tảng RPA tại Nhật. Hệ sinh thái chuyển đổi số của tập đoàn này có 77 nền tảng, mang về hơn 500 tỷ đồng, tăng 51% so với 2020, thúc đẩy tăng trưởng biên lợi nhuận trong dài hạn.

Đảm bảo tài chính tốt

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách tài chính cho biết FPT đã thực hiện nhiều biện pháp để nhanh chóng cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, bảo toàn sức khỏe tài chính là ưu tiên số một.

Thay vì quản lý tài chính dưới góc độ thúc đẩy tăng trưởng cao, tập đoàn này đã chuyển sang giảm thiểu rủi ro để đảm bảo dòng tiền ổn định. Những chính sách mà ông Phương đề cập, được FPT triển khai gồm: bảo toàn dòng vốn, cắt giảm chi phí đầu vào, cắt chương trình không mang lại doanh thu và hiệu quả ngắn hạn, gia tăng hiệu suất làm việc và đầu tư cho công nghệ lõi. Công nghệ cũng được ứng dụng để kiểm soát tài chính doanh nghiệp theo thời gian thực.

Nhờ chính sách trên, biên lợi nhuận của FPT được cải thiện, đạt 17,6%. Hệ sinh thái Made by FPT đạt tỷ suất lợi nhuận khoảng 30%. FPT là doanh nghiệp hiếm hoi trên thị trường đảm bảo được dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong bối cảnh phần lớn gặp khó khăn do kinh doanh bị gián đoạn. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của FPT năm 2020 tăng từ 3.899 tỷ đồng lên 6.340 tỷ đồng, tăng 62,6% so với cùng kỳ.

Năm 2021, FPT đặt mục tiêu doanh thu 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.210 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,4% và 18% so với cùng kỳ. Đây cũng sẽ là mức tăng trưởng bền vững FPT mong muốn duy trì trong dài hạn, đặc biệt là khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, thời cơ vàng cho các công ty công nghệ như FPT. Kết thúc quý I, tập đoàn này công bố doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 7.586 tỷ đồng và 1.397 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 14,4% và 22,3%.

Tuấn Vũ

Ảnh: FPT.