Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Eximbank công bố đơn từ nhiệm của một số thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát, đồng thời triển khai định hướng tái cấu trúc cùng kế hoạch chuyển trụ sở chính ra Hà Nội.

Thông tin do ngân hàng công bố ngày 13/2. Theo đó các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030) gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng và ông Phạm Tuấn Anh; cùng các thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu đã gửi đơn xin từ nhiệm. Lý do được nêu là các cá nhân cần tập trung cho kế hoạch công việc mới, đồng thời tạo điều kiện để ngân hàng tìm kiếm và bổ sung nhân sự phù hợp với định hướng quản trị, điều hành trong giai đoạn tiếp theo.

Logo ngân hàng. Ảnh: Eximbank

Về tình hình điều chỉnh nhân sự, trước đó, ngân hàng thông báo bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm chủ tịch thay cho ông Nguyễn Cảnh Anh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/12. Cùng ngày, nhà băng cũng miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Anh Thắng, theo nguyện vọng cá nhân.

Theo đại diện đơn vị, Eximbank đang bước vào giai đoạn tái thiết nền móng với ba trụ cột chiến lược trọng tâm. Các trụ cột gồm: xây dựng chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm; thiết lập và định hình chiến lược quản trị rủi ro; cùng với việc thiết lập và định hình chiến lược quản trị nguồn nhân lực.

Theo kế hoạch, ngân hàng cũng chính thức chuyển trụ sở chính ra Hà Nội vào tháng ba tới. Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở được xem là một bước điều chỉnh trong quá trình sắp xếp tổ chức sau hơn ba thập niên hoạt động, đồng thời gắn với mục tiêu triển khai các chiến lược trong thời gian tới.

Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.511 tỷ đồng, chưa đạt kế hoạch đề ra. Song, đây là kết quả nằm trong định hướng điều hành đã được tính toán, khi nhà băng chấp nhận giảm lợi nhuận ngắn hạn để tạo nền tảng an toàn và minh bạch hơn cho các giai đoạn tiếp theo.

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính năm qua của Eximbank chính là việc trích lập dự phòng rủi ro 1.526 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm trước. Theo đại diện ngân hàng, tăng trích lập dự phòng là quyết định chủ động và thận trọng nhằm củng cố bộ đệm tài chính, giúp nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường. Chi phí dự phòng tăng đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

Tổng kết năm 2025 thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 5.980 tỷ đồng, tăng 0,95% so với năm trước. Tổng tài sản ở mức 273.270 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 242.669 tỷ đồng, tăng 16%, dư nợ cấp tín dụng đạt 196.077 tỷ đồng, tăng 17%. Các chỉ tiêu an toàn như tỷ lệ nợ xấu, hệ số an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đều được kiểm soát trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước, với tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Hoàng Đan