Lãnh đạo đối lập Nga được đưa sang Đức

Máy bay cứu hộ cất cánh từ thành phố Omsk, Siberia, chở lãnh đạo đối lập Nga Nalvalny tới Đức để điều trị, sau khi các bác sĩ cho phép.

Chuyến bay do tổ chức phi chính phủ Cinema for Peace của Đức tổ chức, cất cánh vào 8h sáng nay (9h giờ Hà Nội) để đưa lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny đến bệnh viện Charite ở Berlin, điều trị. Bức ảnh do phát ngôn viên của ông Navalny, Kira Yarmysh, đăng trên Twitter cho thấy ông được đưa lên máy bay bằng cáng. Bà Yarmysh cho hay đi cùng chuyến bay có vợ của ông Navalny.

Nhật báo Bild của Đức hôm 21/8 đưa tin máy bay cứu hộ cùng nhân viên y tế đã rời thành phố Nuremberg, Bavaria, Đức vào sáng sớm để đón Navalny. Jaka Bizilj, người sáng lập Cinema for Peace, thông báo họ đã chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và sẵn sàng vận chuyển ông Navalny về Berlin.

Lãnh đạo đối lập Nga Alexei được vận chuyển bằng cáng lên máy bay cứu hộ để sang Đức điều trị, sáng nay. Ảnh: Twitter/Kira Yarmysh.

Navalny, 44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga, cảm thấy không khỏe và bất tỉnh khi đang trên chuyến bay từ Siberia đến Moskva hôm 20/8, buộc máy bay chở ông phải hạ cánh khẩn. Navalny trước khi lên máy bay đã uống trà tại một quán cà phê ở sân bay Tomsk, Siberia.

Trợ lý của Navalny nghi ông bị đầu độc khi uống trà tại quán cà phê. Tuy nhiên, các bác sĩ điều trị cho Navalny khẳng định không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của chất độc.

Máy bay chở ông Nalvany cất cánh từ Siberia, Nga, sáng nay. Ảnh: AFP.

Các bác sĩ điều trị cho Navalny ở Bệnh viện Cấp cứu số 1 Omsk hôm 21/8 thông báo đã đồng ý cho chuyển bệnh nhân sang Đức theo yêu cầu của thân nhân và cảnh báo họ phải "tự chịu rủi ro" liên quan. Trước đó, các bác sĩ khẳng định tình trạng của Navalny "không ổn định" và không thể chuyển bệnh nhân đi.

Navalny từng bị bỏng vùng mắt hồi năm 2017 vì bị ném chất màu xanh vào mặt ngay bên ngoài văn phòng. Lãnh đạo phe đối lập bị bắt hồi tháng 9/2017 và phải ngồi tù 20 ngày do vi phạm luật về tổ chức các cuộc tụ tậ nơi công cộng.

Navalny tuyên bố tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3/2018 và đã tổ chức các sự kiện vận động tại nhiều thành phố để thu hút người ủng hộ. Tuy nhiên, đảng của Navalny không giành bất cứ ghế nào trong Duma Quốc gia Nga (hạ viện) lẫn chính quyền địa phương.

Mai Lâm (Theo AFP)