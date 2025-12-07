Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, GS.TS Chu Tuấn Nhạ đã từ trần hồi 5 giờ 31 phút, ngày 1/12 tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi.
Ghi nhận những cống hiến suốt đời của giáo sư Chu Tuấn Nhạ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tang ông theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng ban tổ chức.
GS.TS Chu Tuấn Nhạ (1939-2025), nguyên là Thứ trưởng, sau đó là Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường (từ tháng 8/2002 trở thành Bộ Khoa học và Công nghệ), giai đoạn 1993-2002, nguyên Chủ tịch Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia.
Sau lễ khâm liệm, lễ viếng GS.TS Chu Tuấn Nhạ bắt đầu lúc 7h20. Vợ cùng các con, cháu tiễn biệt cố giáo sư.
Từ tờ mờ sáng, người thân, bạn bè, học trò, đồng nghiệp và những người yêu mến GS.TS Chu Tuấn Nhạ có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, để tiễn biệt "người anh lớn" của ngành khoa học và công nghệ.
Đoàn Ban bí thư Trung ương Đảng do ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu, vào thắp hương, kính viếng.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn Chính phủ, viếng GS.TS Chu Tuấn Nhạ.
Trên sổ tang ông viết: GS.TS Chu Tuấn Nhạ là người đặt nền tảng đổi mới quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường. Những đóng góp, cống hiến của Giáo sư cho Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trong sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường.
Do bận việc, không thể trực tiếp tham dự, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà, Bùi Thanh Sơn gửi vòng hoa kính viếng.
GS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng cũng tới thắp hương kính viếng cố giáo sư. Ông có gần 30 năm công tác, làm việc cùng GS Chu Tuấn Nhạ, từ khi còn làm Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP HCM. Với ông Nhân, GS Chu Tuấn Nhạ là "tấm gương làm việc, hy sinh và cống hiến" cho sự nghiệp khoa học và công nghệ nước nhà, là người anh mà ông "luôn trân trọng và quý mến".
Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu, viếng GS.TS Chu Tuấn Nhạ. Trong đoàn có sự tham dự của nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bùi Mạnh Hải cùng nhiều lãnh đạo cán bộ qua các thời kỳ.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và nguyên Bộ trưởng Đỗ Trung Tá nhìn mặt cố giáo sư lần cuối.
Gắn bó với GS Chu Tuấn Nhạ trong thời gian làm việc tại Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia, trong trí nhớ của nguyên Bộ trưởng Đỗ Trung Tá, giáo sư là "người đồng nghiệp trí tuệ, tình cảm và luôn luôn gương mẫu trong mọi mặt, một người liêm khiết và sâu sắc". "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt anh", thay mặt Hội đồng, ông Tá chia sẻ.
Chia buồn sâu sắc về sự ra đi của GS.TS Chu Tuấn Nhạ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng viết trong sổ tang:
"Vô cùng thương tiếc đồng chí GS.TS Chu Tuấn Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Một nhà khoa học lớn. Một người lãnh đạo tận tâm. Một Đảng viên kiên trung, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp khoa học và công nghệ của nước nhà.
Những đóng góp của đồng chí với ngành khoa học, công nghệ: hệ thống chính sách, bộ máy quản lý hiện đại, tinh thần đổi mới trong nghiên cứu khoa học là nền tảng để chúng tôi tiếp tục xây dựng và phát triển ngành.
Thế hệ hôm nay của Bộ Khoa học và Công nghệ xin tri ân công lao của đồng chí. Xin hứa tiếp nối và giữ vững khát vọng đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí GS.TS Chu Tuấn Nhạ lời chia buồn sâu sắc nhất.
Xin vĩnh biệt người Đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!".
Đại điện các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đến viếng, tiễn đưa GS.TS Chu Tuấn Nhạ.
Ông Trương Gia Bình cùng đại diện tập đoàn FPT đến đưa tiễn cố giáo sư.
Trong điếu văn tiễn đưa GS.TS Chu Tuấn Nhạ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chia buồn với gia đình, tang quyến cố giáo sư, với "niềm xúc động và tiếc thương vô hạn".
Trong lời điếu Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những đóng góp của GS Chu Tuấn Nhạ đã chỉ đạo và dẫn dắt ngành bước qua một thời kỳ bản lề, khi đất nước chuyển mình mạnh mẽ theo tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Dấu ấn được ông nhắc tới là việc xây dựng hệ thống chính sách, hoàn thiện bộ máy quản lý và hình thành những cấu phần cốt lõi của nền Khoa học và Công nghệ hiện đại. Đặc biệt những đóng góp có tính nền tảng của GS.TS Chu Tuấn Nhạ trong việc chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000.
"Vĩnh biệt đồng chí GS.TS Chu Tuấn Nhạ, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam kiên trung, cán bộ lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người đã có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước, của ngành khoa học, công nghệ", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ trong giờ phút đưa tiễn cố giáo sư.
Lễ di quan GS.TS Chu Tuấn Nhạ diễn ra lúc 9h, ngày 7/12, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Thay mặt gia đình, trưởng nam Chu Quang Hòa gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đã đến, gửi lời chia buồn, tiễn đưa GS.TS Chu Tuấn Nhạ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (trái) và GS.TS Nguyễn Ngọc Trân - nguyên Phó CT Hội đồng Bộ trưởng - nguyên Phó Chủ nhiệm UB Khoa học kỹ thuật Nhà nước (trái) thực hiện di quan cố GS Chu Tuấn Nhạ.
Lễ an táng cố GS.TS Chu Tuấn Nhạ được tổ chức cùng ngày tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.
Trọng Đạt - Giang Huy