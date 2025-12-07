Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, GS.TS Chu Tuấn Nhạ đã từ trần hồi 5 giờ 31 phút, ngày 1/12 tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi.

Ghi nhận những cống hiến suốt đời của giáo sư Chu Tuấn Nhạ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tang ông theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng ban tổ chức.

GS.TS Chu Tuấn Nhạ (1939-2025), nguyên là Thứ trưởng, sau đó là Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường (từ tháng 8/2002 trở thành Bộ Khoa học và Công nghệ), giai đoạn 1993-2002, nguyên Chủ tịch Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia.