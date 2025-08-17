Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương anh hùng liệt sĩ

Sáng 17/8, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8), 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng tham dự đoàn viếng.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 17/8. Ảnh: Hoàng Phong

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, dẫn đầu cùng các Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.

Trước đó ngày 16/8, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay khi mới ra đời cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Công an luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp với Quân đội và các lực lượng khác làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, nhân dân; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Công an lập nhiều chiến công, thành tích thầm lặng nhưng "vô cùng oanh liệt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước".

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, Công an gương mẫu đi đầu triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ vững chắc an ninh trật tự; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sáng 17/8, Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư nhấn mạnh công an cần thường xuyên duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng cam, cộng khổ với mọi khó khăn, gian khổ của nhân dân, sẵn sàng hy sinh để cứu dân; quan tâm chăm lo, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thật sự trở thành "điểm tựa bình yên của nhân dân".

Nguyên Phong