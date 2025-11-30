Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp bị tấn công bằng trứng, bột mì

Lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của Pháp Bardella bị đập trứng vào đầu, chỉ vài ngày sau khi bị người biểu tình ném bột mì.

Jordan Bardella, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, hôm 29/11 tham dự sự kiện ở Moissac, tây nam nước Pháp, để quảng bá cuốn sách mới của mình. Một người đàn ông 74 tuổi tiếp cận Bardella rồi đập quả trứng vào đầu ông để thể hiện thái độ phản đối.

Công tố viên thành phố Montauban, Bruno Sauvage, cho biết nghi phạm đã bị bắt với cáo buộc có hành vi bạo lực với công chức. Ông Bardella cũng đã đệ đơn khiếu nại.

Lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của Pháp Jordan Bardella tại buổi ký tặng sách ở Nice ngày 7/11. Ảnh: AFP

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Bardella bị ném bột mì trong chuyến thăm hội chợ nông sản ở Vesoul, miền đông đất nước. Cảnh sát đã bắt thiếu niên 17 tuổi bị cáo buộc ném bột mì vào ông Bardella. Thiếu niên này được thả vào hôm sau, nhưng sẽ phải tham gia khóa học về quyền công dân.

"Chúng ta càng tiến bộ, càng tiến gần quyền lực, thì bạo lực từ phe cực tả, sự thiếu khoan dung và ngu xuẩn càng xuất hiện nhiều. Nhưng làn gió mới của tự do, tự hào dân tộc và yêu nước đang thổi khắp nước Pháp, và họ sẽ không thể ngăn cản điều đó", ông Bardella đăng trên X ngày 29/11, đồng thời cho biết bản thân vẫn ổn.

Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp bị ném trứng, bột mì Ông Bardella bị ném bột mì trong chuyến thăm hội chợ nông sản ở Vesoul ngày 25/11. Video: X/Soeur Foune

Bardella có thể là ứng viên của đảng Mặt trận Quốc gia tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2027, khi Tổng thống Emmanuel Macron hết nhiệm kỳ. Đảng cực hữu này gần đây ngày càng cải thiện kết quả trong các cuộc bầu cử, khi đảng Phục hưng của ông Macron đối mặt nhiều chỉ trích.

Huyền Lê (Theo AFP)