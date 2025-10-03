Lãnh đạo Cuba ấn tượng với UAV của thầy trò Việt

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez quan tâm chức năng, tỷ lệ nội địa hóa của các máy bay không người lái (UAV) phục vụ nông nghiệp do thầy trò trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM chế tạo.

Sáng 3/10, đoàn Quốc hội Cuba do chủ tịch Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu, đang ở thăm Việt Nam, đến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE).

Khi tham quan một số sản phẩm công nghệ do thầy trò trường chế tạo, Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ sự quan tâm với các loại máy bay không người lái (drone). Ông dừng trước một drone cỡ lớn, lắng nghe giới thiệu chức năng phun thuốc, khảo sát ruộng lúa, vườn cây ăn quả.

Chủ tịch Quốc hội Cuba (thứ hai từ trái qua) tham quan một số sản phẩm công nghệ của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, sáng 3/10. Ảnh: Lệ Nguyễn

Chủ tịch Quốc hội Cuba hỏi giá thành và tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm và ấn tượng khi biết 70% thiết bị, vật liệu do sinh viên, giảng viên nghiên cứu sản xuất.

Ông Hernandez thắc mắc bộ phận nào của drone này mà nhà trường chưa thể tự sản xuất. Các giảng viên cho biết một số động cơ cần nhập từ nước ngoài. "Tôi hy vọng máy bay không người lái này sẽ sớm là sản phẩm 100% do người Việt sản xuất. Một ngày nào đó, các bạn sẽ đưa sản phẩm này đến Cuba", Chủ tịch Quốc hội Cuba nói.

TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch hội đồng trường HCMUTE, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Cuba để thiết lập và thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: chuyển giao công nghệ về năng lượng tái tạo, hydrogen, viễn thông, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp thông minh và số hóa công nghiệp.

Trong chuyến thăm, ông Homero Acosta Álvarez, Tổng Thư ký Quốc hội Cuba, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển, thay đổi của Việt Nam. "Chúng tôi xem Việt Nam hôm nay là hình mẫu của thế giới và tự hào về thành công của Việt Nam như là thành công của mình", ông nói.

Tổng Thư ký Quốc hội Cuba cho rằng quá trình Đổi mới đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển này. Ông cũng xem việc đào tạo thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng và tin tưởng những sinh viên hôm nay sẽ gánh vác trọng trách xây dựng đất nước trong tương lai.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ. Việt Nam hôm 13/8 phát động Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" với mục tiêu ban đầu quyên góp 65 tỷ đồng trong 65 ngày hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn. Vượt trên mọi mong đợi, chương trình đạt mục tiêu chỉ sau 4 ngày phát động. Tính đến đầu tháng 9, chương trình đã tiếp nhận hơn 2 triệu lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Lệ Nguyễn