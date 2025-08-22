Lãnh đạo Công ty Khu công nghiệp Cần Thơ 'hối lộ để xin dự án'

Các sếp Công ty hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ bị cáo buộc ép doanh nghiệp chung tiền ngoài hợp đồng thuê đất rồi đem hối lộ một số lãnh đạo địa phương để xin dự án mới.

Ngày 22/8, hành vi của ông Đặng Minh Thừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ - CIPCO), Trần Văn Phúc (Tổng giám đốc CIPCO), Trương Văn Tiên (Trưởng phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó phòng Kế hoạch kinh doanh) bị Công an TP Cần Thơ nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất. Hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố những người này về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC, là chủ đầu tư hai khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 với quy mô gần 300 ha, nằm dọc sông Hậu, giáp quốc lộ 91, thuộc quận Bình Thủy và Ô Môn. Hai khu công nghiệp này cơ bản đã lấp đầy với gần 200 dự án của hơn 100 doanh nghiệp, vốn đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, chiếm trên 60% tổng vốn đăng ký vào bảy khu công nghiệp của Cần Thơ.

Ông Đặng Minh Thừa trước khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2024, Công ty TNHH Thủy sản Song Trang chuyển nhượng nhà máy tại KCN Trà Nóc 2 cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh. Doanh nghiệp mới liên hệ CIPCO để ký lại hợp đồng thuê đất.

Trong quá trình thương lượng, Trần Ngọc Trung đại diện CIPCO báo giá 4 USD mỗi m2 một năm, thanh toán hằng năm. Sau đó Trung thông báo lại rằng, lãnh đạo yêu cầu trên hợp đồng chỉ thể hiện 3 USD mỗi m2 một năm, trong hai năm đầu, còn 1 USD/m2 mỗi năm phải chi ngoài hợp đồng - tương ứng 942 triệu đồng. Đại diện hai công ty xin giảm xuống còn 500 triệu đồng nhưng không được đồng ý. Sau đó, doanh nghiệp nhiều lần chuyển đủ số tiền này qua các tài khoản trung gian.

Quá trình điều tra, Trương Văn Tiên thừa nhận đã chỉ đạo nhận tiền ngoài hợp đồng của Công ty Vạn Vinh và Công ty Song Trang. Số tiền này được phân bổ: 550 triệu đồng chuyển hoàn ứng cho kế toán CIPCO, 242 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của Tiên (trong đó Tiên giữ lại 92 triệu đồng sử dụng riêng), 150 triệu đồng còn lại chuyển qua nhân viên khác để hợp thức hồ sơ.

Trung khai làm theo chỉ đạo của Tiên và báo cáo cho Phúc. Tiên thừa nhận biết, trực tiếp chỉ đạo và báo cáo lại cho Phúc. Phúc cũng thừa nhận đồng ý phương án, chỉ đạo triển khai với lý do "chi cho các khoản không thể xuất hóa đơn".

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phúc, Tiên, Trung đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 3 Điều 355 Bộ luật Hình sự. Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, Tiên nộp 642 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an TP Cần Thơ phát hiện từ số tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng, lãnh đạo CIPCO đã sử dụng để đưa hối lộ một số lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ nhằm xin tiếp cận đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, SCIC chấp thuận cho CIPCO tìm hiểu đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, UBND TP Cần Thơ lại chấp thuận cho doanh nghiệp khác nghiên cứu. Muốn được tiếp cận dự án, ông Thừa và ông Phúc bàn bạc chuẩn bị quà và tiền để tiếp cận lãnh đạo thành phố.

Ngày 26/3/2024, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản đồng ý cho CIPCO nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai.

Tuy nhiên, các lãnh đạo liên quan không thừa nhận việc nhận tiền hối lộ, nói đó là quà Tết của doanh nghiệp và đã nộp lại số tiền 5.000-20.000 USD. Cơ quan điều tra cho biết chưa thu thập đủ tài liệu, căn cứ pháp lý để xử lý tội Nhận hối lộ và sẽ tiếp tục làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư dự án theo đúng thẩm quyền của Thủ tướng. Việc UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản chấp thuận CIPCO nghiên cứu đầu tư khi chưa đủ điều kiện đã tạo cơ chế "xin - cho", dễ phát sinh tiêu cực. Công an TP Cần Thơ kiến nghị UBND thành phố rà soát quy trình ban hành văn bản chấp thuận chủ trương, đảm bảo đúng pháp luật, tránh phát sinh "giấy phép con".

Tháng 9/2024, ông Trần Văn Phúc cùng Trưởng và Phó phòng Kinh doanh CIPCO bị bắt với cáo buộc thu tiền ngoài hợp đồng thuê đất. Tháng 3/2025, ông Đặng Minh Thừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ theo điều 364 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ việc, hồi tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các ông Nguyễn Văn Hiếu, Trần Việt Trường (nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này "gây hậu quả nghiêm trọng", làm giảm uy tín tổ chức đảng và chính quyền, "đến mức phải thi hành kỷ luật".

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo ông Trần Việt Trường, Phạm Ngọc Nghị; đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiếu. Sau đó, Trung ương đồng ý để ông Hiếu thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Hưng Lợi