Lãnh đạo công nghệ bàn về AI, Blockchain trong cuộc chiến Covid-19

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, CEO Bkav, Got It và CTO KardiaChain chia sẻ về câu chuyện công nghệ hỗ trợ chống dịch tại Việt Nam và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đã xác định "công nghệ bắt buộc" là một trong ba mũi nhọn của chiến lược chống Covid-19 trong giai đoạn mới. Tại Việt Nam, những ứng dụng khai báo y tế, truy vết đang phát huy sức mạnh trong việc phòng và chống dịch bệnh hiệu quả. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngay cả khi Covid-19 đã được kiểm soát, công nghệ vẫn tiếp tục đóng góp và tái thiết lập cuộc sống, phục hồi kinh tế.

Để hiểu rõ hơn về những đóng góp của công nghệ trong đại dịch và những kịch bản ngành công nghệ chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi, VnExpress tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "AI, Blockchain và cuộc chiến chống Covid-19". Chương trình nằm trong chuỗi CTO Talks - sự kiện bên lề của Bình chọn Top 10 Lãnh đạo công nghệ.

Phiên thảo luận trực tuyến sẽ diễn ra vào 11h ngày 4/6 với sự tham gia của Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ - Bùi Thế Duy; Chủ tịch HĐQT kiêm CEO tập đoàn BKAV - Nguyễn Tử Quảng; Founder & CEO Got It - Tiến sĩ Hùng Trần; Co-Founder & CTO KardiaChain - Huy Nguyễn.

Từ trái qua, ông Bùi Thế Duy, Nguyễn Tử Quảng, Trần Việt Hùng, Huy Nguyễn. Bốn diễn giả sẽ tham gia tọa đàm trực tuyến, phiên 6, của CTO Talks, vào lúc 11h ngày 4/6.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy là tổ trưởng Tổ Thông tin đáp ứng nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, nhằm hỗ trợ truy vết, khoanh vùng để xác định F1, F2, F3...

Diễn giả thứ hai là ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO tập đoàn Bkav. CEO Bkav được Hiệp hội Internet Việt Nam vinh danh là một trong 10 nhân vật tiêu biểu, có ảnh hưởng trong sự phát triển Internet Việt Nam trong thập kỷ 2007 - 2017. Nhà sáng lập Bkav cũng được VnExpress vinh danh là Người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam năm 2012.

Trong đại dịch Covid-19, Bkav là đơn vị phát triển ứng dụng Bluezone - công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ truy vết bệnh nhân Covid-19.

Cùng trao đổi với Thứ trưởng Bùi Thế Duy và CEO Nguyễn Tử Quảng là Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Got It - một trong số ít những startup Việt thành danh tại Thung lũng Silicon. Ông Hùng là thành viên Hội đồng giám khảo của chương trình Bình chọn Lãnh đạo Công nghệ trẻ 2021 do báo VnExpress tổ chức.

Ông Trần Việt Hùng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó nhận học bổng từ Chính phủ Mỹ. Năm 2011, ông khởi nghiệp khi còn đang là sinh viên nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Iowa. Ông sáng lập Got It - hiện có trụ sở ở Silicon Valley, Ấn Độ và Việt Nam với nhiều nhân sự giỏi từng làm việc trong các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ông có nhiều đóng góp cho cộng đồng công nghệ trong nước và là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận "Steam for Vietnam" với mong muốn ươm mầm cho thế hệ công nghệ trẻ.

Thành viên thứ tư là Huy Nguyễn - Co-Founder & CTO KardiaChain. Anh từng là quản lý cấp cao tại Google và đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm khoa Blockchain, đại học trực tuyến Funix. Năm 2018, Huy về nước và đồng sáng lập KardiaChain Foundation - nền tảng blockchain liên chuỗi đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, được Yahoo Finance bình chọn trong Top công ty công nghệ xu hướng năm 2021.

Những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ AI, Blockchain trong cuộc chiến chống Covid-19 sẽ được các diễn giả thảo luận chi tiết trong CTO Talks lúc 11h ngày mai (4/6).

Độc giả có thể gửi trước câu hỏi cho các diễn giả trong phần bình luận.

Khương Nha