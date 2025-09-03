Lãnh đạo chủ chốt vi phạm sẽ không được tổ chức quốc tang

Bốn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nếu bị cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu do vi phạm thì không được tổ chức quốc tang khi qua đời.

Ngày 2/9, Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Chính phủ quy định bốn hình thức lễ tang với cán bộ, công chức khi từ trần, gồm: Quốc tang; lễ tang cấp Nhà nước; lễ tang cấp cao; lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định mới bổ sung quy định người từ trần giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, nếu đã được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do vi phạm, thì lễ tang được tổ chức theo nghi thức cấp cao. Đây là điểm mới so với quy định cũ, khi bốn chức danh lãnh đạo cấp cao nêu trên khi qua đời đều được tổ chức quốc tang, không phân biệt có vi phạm hay không.

Lễ thượng cờ rủ tại quảng trường Ba Đình, sáng 25/7/2024. Ảnh: Giang Huy

Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng; Phó chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao; đại tướng lực lượng vũ trang; thượng tướng lực lượng vũ trang là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng 8/1945, khi qua đời sẽ được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước.

Nếu người từ trần giữ một trong các chức vụ nêu trên, được cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do vi phạm, khuyết điểm thì lễ tang theo nghi thức cấp cao. Người cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh thì lễ tang theo nghi thức dành cho cán bộ, công chức, viên chức thông thường.

Nghị định đồng thời bổ sung quy định cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức vụ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (trừ trường hợp được tổ chức quốc tang và lễ tang cấp Nhà nước); cán bộ hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 (lão thành cách mạng), được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954-1975) được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất; nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập hạng nhất; nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu, khi từ trần sẽ được tổ chức lễ tang cấp cao.

Trường hợp những người nêu trên bị cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, lễ tang tổ chức theo nghi thức dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Với người từ trần là Ủy viên Trung ương, được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do vi phạm, lễ tang tổ chức theo nghi thức dành cho cán bộ, công chức, viên chức thông thường.

Chính phủ yêu cầu các lễ tang cán bộ, công chức, viên chức không rắc, rải các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành và ngoại tệ; không đốt vàng mã; hạn chế rắc, rải vàng mã. Các lễ tang được khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển.

Theo quy định hiện hành, thời gian tổ chức lễ quốc tang là hai ngày. Trong thời gian này các cơ quan, công sở cả nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang, không tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Vũ Tuân