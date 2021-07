Lãnh đạo chủ chốt 62 tỉnh, thành sau kiện toàn

Trong 62 Chủ tịch UBND tỉnh, thành nhiệm kỳ 2021-2026, có 22 người từ 50 tuổi trở xuống; 20 Chủ tịch HĐND là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy.

Từ đầu tháng 7, Bộ Chính trị đã điều động, bổ nhiệm 4 tân Bí thư Tỉnh ủy. Ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Đầu tháng 6, Bí thư Bến Tre Phan Văn Mãi được điều động làm Phó Bí thư thường trực TP HCM.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank. Ảnh: PV

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank, được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Thành kế nhiệm ông Lê Tiến Châu đã giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nghĩa là cán bộ từng có 28 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương; từng là Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng... Ông Nghĩa thay vị trí của ông Đỗ Tiến Sỹ hiện giữ chức Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, kế nhiệm bà Lâm Phương Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Thanh được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trong đợt điều động, bổ nhiệm Bí thư cấp tỉnh lần này, 3 vị xuất thân từ ngành ngân hàng, gồm Chủ tịch hai ngân hàng lớn. Trước đó, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, là người từng giữ chức Chủ tịch Vietinbank. Như vậy, lần đầu tiên trên toàn quốc có 4 Bí thư cấp tỉnh xuất thân ngành ngân hàng.

Danh sách bí thư các tỉnh/thành nhiệm kỳ 2020-2025

Sau cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nay 62 trong số 63 tỉnh, thành đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND. Riêng Bình Thuận do ảnh hưởng của Covid-19, dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp để bầu Chủ tịch HĐND - UBND vào ngày 16 và 17/7.

Bà Lê Thị Thuỷ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam. Ảnh: Xuân Hoa

Trong số 62 Chủ tịch HĐND tỉnh, thành mới được kiện toàn, 39 vị tái đắc cử (gần 63%), 23 người lần đầu được bầu giữ chức vụ này. Các tân Chủ tịch HĐND tỉnh, thành đa số được bầu khi đang giữ vị trí Bí thư, Phó bí thư cấp tỉnh, chỉ 5 người giữ các vị trí khác. Đó là, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập (Bí thư huyện ủy Thủy Nguyên); Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Chánh (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy); Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo (Phó chủ tịch UBND tỉnh). Hai người từ Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đi lên gồm bà Đoàn Thị Hậu (Lạng Sơn), ông Lò Văn Phương (Điện Biên).

21 địa phương có Chủ tịch HĐND là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (33,8%), gồm: Ông Phạm Viết Thanh (Bà Rịa Vũng Tàu); ông Lữ Văn Hùng (Bạc Liêu); ông Hồ Quốc Dũng (Bình Định); ông Nguyễn Tiến Hải (Cà Mau); ông Hồ Văn Niên (Gia Lai); bà Lê Thị Thủy (Hà Nam); ông Hoàng Trung Dũng (Hà Tĩnh); ông Phạm Xuân Thăng (Hải Dương); ông Dương Văn Trang (Kon Tum); bà Giàng Páo Mỷ (Lai Châu); ông Trần Đức Quận (Lâm Đồng); ông Nguyễn Văn Được (Long An); ông Thái Thanh Quý (Nghệ An); ông Bùi Minh Châu (Phú Thọ); ông Phan Việt Cường (Quảng Nam); ông Nguyễn Xuân Ký (Quảng Ninh); ông Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh); ông Đỗ Trọng Hưng (Thanh Hóa); ông Lê Trường Lưu (Thừa Thiên Huế); bà Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc); bà Bùi Thị Quỳnh Vân (Quảng Ngãi).

Hai địa phương có Chủ tịch HĐND là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, gồm ông Lương Nguyễn Minh Triết (Đà Nẵng) và ông Y Vinh Tơr (Đăk Lăk).

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

13 Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là nữ (gần 21%), gồm các bà: Nguyễn Thị Lệ (TP HCM); Lê Thị Thu Hồng (Bắc Giang); Phương Thị Thanh (Bắc Kạn); Hồ Thị Hoàng Yến (Bến Tre); Huỳnh Thị Hằng (Bình Phước); Lê Thị Thủy (Hà Nam); Giàng Páo Mỷ (Lai Châu); Đoàn Thị Hậu (Lạng Sơn); Cao Thị Hòa An (Phú Yên); Bùi Thị Quỳnh Vân (Quảng Ngãi); Hồ Thị Cẩm Đào (Sóc Trăng); Lê Thị Kim Dung (Tuyên Quang); Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc).

Chủ tịch HĐND tỉnh, thành từ 50 tuổi trở xuống có 21 người (33,8%), trong đó bốn người ở tuổi 45 tuổi là ông Lương Nguyễn Minh Triết (Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng), ông Y Vinh Tơr (Đăk Lăk), ông Thái Thanh Quý (Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An), ông Phạm Hoàng Sơn (Phó bí thư thường trực Thái Nguyên),

Hai người nhiều tuổi nhất (60 tuổi) là ông Bùi Minh Châu (Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ), ông Dương Văn Trang (Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum).

Ở khối Chủ tịch UBND các tỉnh, thành, 58 người tái cử (93,5%); 4 vị được bầu mới (6,5%), gồm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương (51 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (49 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (45 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông Hồ Văn Mười (52 tuổi).

60 Chủ tịch UBND tỉnh, thành là nam (chiếm 96,7%), hai vị là nữ gồm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang (52 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (52 tuổi).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch hai thành phố lớn Hà Nội (ông Chu Ngọc Anh) và TP HCM (ông Nguyễn Thành Phong) đều là Ủy viên Trung ương Đảng. Bốn Chủ tịch tỉnh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng gồm Bắc Kạn (ông Nguyễn Long Hải), Bình Định (ông Nguyễn Phi Long), Thái Nguyên (ông Trịnh Việt Hùng), Cà Mau (ông Huỳnh Quốc Việt).

Hai Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất đều 44 tuổi là ông Trịnh Xuân Trường (Lào Cai) và ông Trịnh Việt Hùng (Thái Nguyên); ba người ở tuổi 45, gồm các ông Nguyễn Long Hải (Bắc Kạn); Nguyễn Phi Long (Bình Định); Huỳnh Quốc Việt (Cà Mau).

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hoa

Ba Chủ tịch tỉnh từng giữ chức Thứ trưởng, được điều động về địa phương công tác. Đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng (nguyên Thứ trưởng Tư pháp); Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung (nguyên Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn (nguyên Thứ trưởng Xây dựng).

Có 2 người đi lên từ Giám đốc Công an tỉnh, đó là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải (nguyên Giám đốc Công an Nghệ An); Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông Hồ Văn Mười (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông).

Hoàng Thùy