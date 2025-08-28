Lãnh đạo CDC Mỹ bị ông Trump cách chức sau một tháng tại nhiệm

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump đã ra lệnh sa thải Giám đốc CDC Susan Monarez, khoảng một tháng sau khi bà nhậm chức.

Bộ máy lãnh đạo tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xáo trộn nghiêm trọng sau khi Giám đốc Susan Monarez bị cách chức đột ngột.

Hỗn loạn bắt đầu khi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) ngày 27/8 thông báo bà Monarez không còn tiếp tục làm việc.

Các luật sư của bà nhanh chóng bác bỏ thông tin bà từ chức, khẳng định thân chủ không nộp đơn từ chức và cũng không nhận được bất kỳ quyết định sa thải nào. Họ cho rằng bà Monarez, người mới được bổ nhiệm khoảng một tháng, bị ép buộc rời ghế giám đốc CDC vì "yếu tố chính trị" liên quan Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr.

Bà Monarez từng là phó giám đốc Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiến bộ Y tế (ARPA-H), được Thượng viện phê chuẩn làm Giám đốc CDC cuối tháng 7. Bà nổi tiếng với các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành y tế.

"Giám đốc Susan Monarez từ chối nhắm mắt phê duyệt những chỉ thị thiếu khoa học và liều lĩnh, từ chối sa thải các chuyên gia y tế tận tâm. Bà đã chọn bảo vệ sức khỏe cộng đồng thay vì phục vụ một chương trình làm việc mang tính chính trị. Vì vậy bà trở thành mục tiêu bị loại bỏ", nhóm luật sư đại diện cho bà tuyên bố.

Nhà Trắng ngay sau đó xác nhận Tổng thống Donald Trump đã ra quyết định cách chức bà Monarez.

"Bà ấy không phù hợp với mục tiêu chính sách của Tổng thống về 'Làm nước Mỹ khỏe mạnh trở lại'. Do bà ấy không chịu từ chức, Nhà Trắng đã quyết định sa thải", người phát ngôn Kush Desai nói.

Bà Susan Monarez phát biểu trước Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí của Thượng viện Mỹ ngày 25/6. Ảnh: AFP

Áp lực của Nhà Trắng và HHS nhắm vào bà Monarez đã dẫn đến làn sóng từ chức hàng loạt trong ban lãnh đạo CDC ngày 27/8.

Ít nhất bốn quan chức cấp cao nộp đơn, gồm giám đốc y khoa Debra Houry, lãnh đạo Trung tâm Tiêm chủng và Bệnh hô hấp Demetre Daskalakis, giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm mới nổi Daniel Jernigan, và giám đốc Văn phòng Dữ liệu và Công nghệ Y tế công cộng Jen Layden.

Bộ trưởng Kennedy, từ lâu đã gây tranh cãi với các phát ngôn hoài nghi vaccine, gần đây ra quyết định cắt các hợp đồng phát triển vaccine mRNA với tổng giá trị 500 triệu USD và thay đổi chính sách về tiêm chủng.

Trong đơn từ chức, bác sĩ Daskalakis viết ông "không thể tiếp tục phục vụ vì y tế công cộng đang bị chính trị hóa". Bác sĩ Houry cảnh báo tình trạng "lan truyền thông tin sai lệch về vaccine cướp đi nhiều sinh mạng".

Một số nhân viên CDC bị sốc trước diễn biến này, bởi những lãnh đạo vừa nghỉ việc đều là các chuyên gia đầu ngành. Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo việc mất đi nhiều lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm sẽ khiến CDC suy yếu nghiêm trọng.

Thanh Danh (Theo NBC, Guardian)