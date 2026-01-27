Lãnh đạo Carlsberg nêu hiệu quả của chính sách nhân sự DE&I

Đa dạng - công bằng - hòa nhập (DE&I) là nền tảng cho lãnh đạo hiệu quả, theo bà Susanne Skippari - Phó chủ tịch cấp cao, Nhân sự và Văn hóa, Tập đoàn Carlsberg.

Bà Susanne Skippari - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự và văn hóa, Tập đoàn Carlsberg chia sẻ với VnExpress góc nhìn về triết lý lãnh đạo, hành trình thúc đẩy phụ nữ phát triển, cũng như cách Carlsberg xây dựng môi trường làm việc hòa nhập để mỗi cá nhân có thể phát huy trọn vẹn năng lực.

- Điều gì đã thôi thúc bà gia nhập Carlsberg năm 2024 và nhận lời đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự và văn hóa của tập đoàn?

- Tôi lựa chọn tập đoàn Carlsberg vì doanh nghiệp có bề dày di sản và sứ mệnh rõ ràng, đồng thời có khát vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Điều khiến tôi ấn tượng từ sớm là Carlsberg không nhìn tăng trưởng chỉ qua kết quả kinh doanh. Tập đoàn đầu tư nghiêm túc vào những nền tảng tạo nên thành công bền vững như năng lực lãnh đạo, văn hóa tổ chức và sự phát triển con người.

Sau nhiều năm làm việc trong các môi trường toàn cầu, tôi càng tin rằng "chiến lược con người" không phải phần việc đứng phía sau, mà là động lực tăng trưởng mang tính chiến lược. Đặc biệt là ở những thị trường phát triển nhanh - nơi kỳ vọng liên tục dịch chuyển và áp lực cạnh tranh ngày càng cao, chiến lược con người càng đóng vai trò quan trọng.

Bà Susanne Skippari - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự và văn hóa, Tập đoàn Carlsberg. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

- Trong chiến lược con người, các lãnh đạo trên toàn cầu ngày càng ưu tiên DE&I (đa dạng - công bằng - hòa nhập). Bà có thể chia sẻ rõ hơn về vai trò của "hòa nhập" nói riêng và DE&I nói chung trong phát triển dài hạn của doanh nghiệp?

- Hòa nhập tác động trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo và chất lượng ra quyết định. Đó là nền tảng của một tổ chức vận hành bền vững. Khi mỗi cá nhân cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và có đủ không gian để đóng góp, phản biện, đội ngũ sẽ ra quyết định sắc bén hơn và thích ứng linh hoạt hơn trước những thay đổi. Với một tập đoàn toàn cầu như Carlsberg, "hòa nhập" cũng là cách chúng tôi xây dựng niềm tin giữa các nền văn hóa và thị trường khác nhau, đồng thời giữ được sự thấu hiểu và gắn kết với người tiêu dùng ở từng địa phương.

Vì vậy, DE&I không chỉ là câu chuyện về tỷ lệ đại diện. Điều quan trọng hơn là tạo ra một môi trường công bằng, nơi cơ hội được mở ra dựa trên năng lực, tiềm năng và đóng góp thực chất, thay vì bị giới hạn bởi những định kiến hay sự khác biệt trong mức độ tiếp cận cơ hội.

- Carlsberg Việt Nam đang tạo ra những bước tiến rõ nét trong thúc đẩy lãnh đạo nữ. Theo bà, điều gì khiến cách tiếp cận DE&I tại Việt Nam trở nên nổi bật so với các thị trường khác?

- Ở Carlsberg Việt Nam, DE&I được xây dựng như một lộ trình dài hạn với ưu tiên cụ thể, chỉ số đo lường rõ ràng và trách nhiệm lãnh đạo đi kèm.

Công ty hiện có hơn 33% vị trí lãnh đạo cấp cao do nữ giới đảm nhiệm. Quan trọng hơn, công ty đang chủ động xây dựng nguồn kế thừa cho tương lai: 50% nhân sự trong nhóm kế nhiệm "sẵn sàng trong giai đoạn tiếp theo" là nữ giới, vượt mục tiêu đề ra là 45%. Đây là một tín hiệu cho thấy hòa nhập không chỉ hiện diện ở bức tranh hiện tại, mà còn được củng cố bằng mức độ sẵn sàng cho chặng đường phía trước.

Carlsberg Việt Nam đã chính thức ký kết Bộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (Women’s Empowerment Principles - WEPs) vào năm 2025, khẳng định bình đẳng giới không chỉ là tinh thần được khuyến khích, mà được hỗ trợ bằng định hướng rõ ràng và hành động cụ thể. Sự kết hợp giữa cam kết mạnh mẽ, đầu tư phát triển năng lực và quản trị nguồn kế thừa dựa trên dữ liệu đã giúp Việt Nam trở thành một điểm sáng trong hành trình DE&I của tập đoàn.

Đội ngũ Carlsberg Việt Nam, trong đó 33% lãnh đạo cấp cao là nữ giới. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

- Những sáng kiến nào tại Việt Nam có thể giúp DE&I được lan tỏa rõ nét trong toàn tổ chức?

- DE&I chỉ thật sự có ý nghĩa khi hiện diện trong hành vi lãnh đạo và những quyết định về con người mỗi ngày, chứ không phải là một chương trình tách biệt.

Tại Việt Nam, chúng tôi thúc đẩy DE&I nhất quán theo ba hướng ưu tiên. Thứ nhất, thúc đẩy phát triển lãnh đạo nữ. Carlsberg Việt Nam đã chính thức khởi động cộng đồng SheLeads - cộng đồng dành riêng cho các nữ lãnh đạo nhằm tạo nên một không gian cởi mở và truyền cảm hứng, nơi các lãnh đạo nữ tương lai có thể kết nối, học hỏi từ những hình mẫu, củng cố sự tự tin và mở rộng cơ hội phát triển.

Hướng ưu tiên thứ hai là nâng cao năng lực lãnh đạo bao trùm. Thông qua các chương trình phát triển lãnh đạo liên tục và nội dung học tập chuyên sâu dành cho cấp quản lý, chúng tôi giúp đội ngũ lãnh đạo duy trì các hành vi DE&I nhất quán trong thực tiễn.

Thứ ba, Carlsberg Việt Nam đưa DE&I vào nhịp vận hành hàng ngày. Từ truyền thông nội bộ, các hoạt động gắn kết, chính sách đến đào tạo nền tảng, chúng tôi lồng ghép tinh thần hòa nhập vào "cách chúng tôi làm việc" mỗi ngày, để DE&I không phải một nội dung tách riêng, mà trở thành một phần tự nhiên trong văn hóa và quyết định của tổ chức.

Kết hợp giữa định hướng rõ ràng, đầu tư phát triển năng lực thực chất và hành vi lãnh đạo mỗi ngày đã giúp DE&I tại Carlsberg Việt Nam đi vào chiều sâu và bền vững theo thời gian.

Các thành viên trong sáng khiến SheLeads - cộng đồng lãnh đạo nữ tại Carlsberg Việt Nam. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

- Từ góc độ con người, theo bà, đâu là những yếu tố then chốt để Carlsberg có thể tăng trưởng bền vững tại Việt Nam, đồng thời phát triển và nuôi dưỡng nguồn nhân tài Việt cho tương lai?

- Việt Nam là một thị trường năng động và mức độ cạnh tranh cao, cũng là một trong những thị trường trọng điểm của Carlsberg. Điều đó vừa tạo ra thách thức, vừa mở ra nhiều cơ hội. Để tăng trưởng bền vững, chúng tôi cần luôn giữ sự thấu hiểu với người tiêu dùng, đồng thời không ngừng nâng cấp năng lực để theo kịp nhịp thay đổi của thị trường.

Từ góc độ con người, ưu tiên quan trọng là xây dựng đội ngũ lãnh đạo sẵn sàng cho tương lai - những người có thể đưa ra quyết định khi áp lực gia tăng, dẫn dắt đội ngũ thích ứng nhanh và tạo ra kết quả dài hạn. Ở Việt Nam, tốc độ là lợi thế. Tuy nhiên, để đi đường dài, niềm tin và sự ổn định trong tổ chức cũng quan trọng không kém. Đội ngũ chỉ có thể phát huy tốt nhất khi họ cảm thấy được tin tưởng và có một môi trường đủ an toàn để đóng góp và phát triển.

Đó cũng là lý do vì sao văn hóa phát triển (Growth Culture) và DE&I không phải là yếu tố "phụ trợ", mà là nền tảng giúp hiệu quả được duy trì bền vững. Tại Carlsberg Việt Nam, khảo sát nội bộ ghi nhận điểm DE&I đạt 84/100 - một tín hiệu tích cực cho thấy tinh thần hòa nhập đã hiện diện rõ trong trải nghiệm làm việc hàng ngày. Nếu tiếp tục đầu tư vào phát triển lãnh đạo và củng cố nguồn kế thừa đa dạng - đặc biệt là lãnh đạo nữ - Việt Nam có thể không chỉ là thị trường tăng trưởng trọng điểm, mà còn là nguồn nhân tài dài hạn cho hành trình phát triển của Carlsberg.

Hoàng Anh