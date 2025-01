Lãnh đạo cận vệ Tổng thống Hàn Quốc từ chức

Lãnh đạo cơ quan cận vệ của Tổng thống Hàn Quốc, người chỉ huy nỗ lực bảo vệ Tổng thống Yoon Suk-yeol khỏi bị cảnh sát bắt, đã từ chức.

"Đúng là như vậy", một quan chức văn phòng quyền Tổng thống Hàn Quốc hôm nay xác nhận khi được hỏi về thông tin Giám đốc Cơ quan Cận vệ Tổng thống (PSS) Park Chong-jun xin từ chức. Quyền Tổng thống Choi Sang-mok đã chấp thuận đơn từ chức của ông Park.

PSS là cơ quan độc lập, hoạt động theo mô hình của Sở Mật vụ Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ các lãnh đạo hàng đầu của Hàn Quốc, gồm Tổng thống và Thủ tướng, cùng các văn phòng, dinh thự và gia đình của họ, cũng như nguyên thủ nước ngoài đến thăm Hàn Quốc.

Theo một quan chức PSS, ông Park nộp đơn từ chức trước khi ra trình diện cảnh sát. Trước đó, cảnh sát yêu cầu lãnh đạo PSS đến thẩm vấn liên quan cáo buộc "cản trở trái pháp luật trong quá trình thi hành lệnh bắt" Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Ông Park từng hai lần không tuân thủ lệnh triệu tập của cảnh sát với lý do không thể rời đi do mức độ nghiêm trọng trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Tổng thống Yoon. Tuy nhiên, cảnh sát cảnh báo sẽ xin lệnh bắt nếu ông không đến trình diện.

Giám đốc Cơ quan Cận vệ Tổng thống Park Chong-jun (giữa) trả lời báo chí bên ngoài Văn phòng Điều tra Quốc gia tại Seoul ngày 10/1. Ảnh: AFP

Tòa án quận Tây Seoul ngày 31/12/2024 phát lệnh bắt Tổng thống Yoon, sau khi ông ba lần từ chối đến trình diện để thẩm vấn liên quan quyết định thiết quân luật. Ông Yoon bị tước quyền lực sau khi bị quốc hội luận tội, nhưng vẫn là Tổng thống Hàn Quốc trong thời gian chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Do đó, ông vẫn được PSS bảo vệ và không phải rời nhiệm sở.

Công tố viên và cảnh sát, do Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) triển khai, ngày 3/1 đối đầu khoảng 200 đặc vụ PSS hơn 5 tiếng rưỡi nhưng không thể tiếp cận dinh Tổng thống để bắt ông Yoon. Họ cuối cùng thông báo hoãn thực thi lệnh bắt nhằm giảm căng thẳng tại thực địa và đảm bảo an toàn cho nhân viên.

PSS đầu tuần này gia cố dinh thự của Tổng thống Yoon bằng rào chắn và hàng rào thép gai. Họ cũng bố trí xe buýt chặn lối vào dinh thự ở thủ đô Seoul, biến khu vực này thành một "pháo đài" nhằm ngăn mọi nỗ lực khám xét và đột nhập để bắt ông Yoon.

Lãnh đạo PSS nộp đơn từ chức khi các nhà điều tra và cảnh sát chuẩn bị thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon lần thứ hai. Ông Park nói với phóng viên rằng không nên để xảy ra đổ máu khi thực thi lệnh bắt.

"Tôi hiểu nhiều công dân lo ngại về tình hình hiện tại khi các cơ quan chính phủ đang xung đột và đối đầu", ông nói trước khi bị Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thẩm vấn.

Nhóm luật sư của ông Yoon ngày 10/1 cho biết đội cận vệ "vẫn trong tình trạng báo động cao 24/7, bất chấp áp lực và căng thẳng rất lớn".

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ấn định bắt đầu phiên xử về quyết định luận tội ông Yoon vào 14/1. Tòa sẽ xét xử vắng mặt nếu ông Yoon không tham dự. Nhóm luật sư của ông Yoon cho biết Tổng thống vẫn ở dinh thự và có thể sẽ ra hầu tòa.

Tòa có tối đa 180 ngày, kể từ 14/12/2024, để định đoạt sẽ phế truất hay phục chức cho ông Yoon.

