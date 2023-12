Lãnh đạo BEST thăm bưu cục nhượng quyền trước thềm năm mới

Đại diện BEST Express đến thăm các bưu cục nhượng quyền tại TP HCM và khu vực Đông Nam Bộ, biểu dương đội ngũ nhân viên trong các đợt cao điểm hàng hóa.

Ban đại diện có dịp trò chuyện, thấu hiểu những khó khăn của nhân viên tại bưu cục và kịp thời động viên mọi người cố gắng mang đến cho khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt. Dịp này, lãnh đạo doanh nghiệp cũng hướng dẫn các bưu cục hiểu rõ và áp dụng các chính sách, quy định mới được đơn vị ban hành.

Đại diện BEST hướng dẫn nhân viên. Ảnh: BEST Express

Tại bưu cục nhượng quyền BEST Express Đất Quảng, quận 11, TP HCM, đại diện BEST Express chia sẻ các kỹ năng xử lý nhanh chóng khi đơn hàng bị sai thông tin và thao cập nhật đồng bộ thông tin trên hệ thống quản lý hàng hóa.

Là bưu cục mới đi vào vận hành và còn nhiều quy trình chưa quen, quản lý BEST Express Đất Quảng gửi lời cảm ơn lãnh đạo đơn vị đã quan tâm theo dõi hoạt động và có những chia sẻ kịp thời để bưu cục hoàn thiện hoạt động.

Đại diện bưu cục cũng chia sẻ những phương án sắp xếp về nhân sự để sẵn sàng xử lý hàng hóa trong mùa cao điểm Tết, đồng thời, mang đến nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ tối đa cho shop online trong khu vực.

Đại diện BEST Express thăm và biểu dương quản lý bưu cục BEST Express Quang Trung. Ảnh: BEST Express

Đến thăm BEST Express Quang Trung, bưu cục nhượng quyền tại quận Gò Vấp, TP HCM, ông Đặng Đức Nam - Giám độ bộ phận Chăm sóc khách hàng đã hướng dẫn bưu cục thao tác cập nhật các tư vấn khách hàng mới trên hệ thống CRM sao cho hiệu quả, đồng thời chia sẻ cho nữ quản lý bưu cục các xử lý các khiếu nại đơn hàng theo quy chế mới của đơn vị.

Theo đại diện BEST, chuyển phát nhanh thương mại điện tử là ngành nghề năng động, linh hoạt và không ngừng thay đổi để bắt kịp xu hướng của người tiêu dùng. Do đó, các bưu cục phải linh hoạt điều chỉnh và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến trải nghiệm ngày càng hoàn thiện cho khách hàng.

Tại bưu cục BEST Express quận 10, huyện Bình Chánh, TP HCM, đại diện BEST đóng vai khách hàng đến đăng ký sử dụng dịch vụ để kiểm tra tại chỗ công tác tư vấn khách hàng của đội ngũ nhân viên bưu cục.

Nhiều câu hỏi khó và những tình huống được đại diện đơn vị đưa ra nhưng, nữ quản lý bưu cục tại đây đã kịp thời giải đáp và khéo léo giới thiệu những ưu thế của dịch vụ BEST Express.

Nữ quản lý bưu cục BEST Express tại huyện Bình Chánh, TPHCM được đại diện BEST hướng dẫn thêm các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng mới áp dụng. Ảnh: BEST Express

Bước sang năm 2024, đại diện BEST mong muốn các bưu cục ngày càng mở rộng quy mô, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn hơn, ngày càng thu hút nhiều shop online.

Năm 2023 vượt qua nhiều biến động về kinh tế trong và ngoài nước, BEST Express duy trì đà tăng trưởng với mạng lưới hơn 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, BEST đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh