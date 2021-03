Lãnh án vì thuê khách sạn cho người nhập cảnh chui ở

Đà NẵngHai thanh niên và một phụ nữ đã thuê khách sạn rồi cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở, khi thành phố bùng phát dịch Covid-19.

Ngày 16/3, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Xiang Yi Ping (33 tuổi), Ma Bing (25 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) lần lượt 8 và 6 năm tù, Châu Vy Anh (29 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 6 năm tù về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Từ trái qua, Ma Bing, Xiang Yi Ping và Châu Vy Anh tại toà. Ảnh: Nam Em.

Riêng bị cáo Châu Vy Anh phải chấp hành thêm 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" của bản án trước đó, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Ngoài ra, hai bị cáo người Trung Quốc sẽ bị trục xuất sau khi thi hành án.

Cáo trạng nêu, ông Hồ Ngọc Thâm (62 tuổi, trú quận Hải Châu), do kinh doanh thua lỗ và bị bệnh nặng nên đã cho thuê lại khách sạn Lemon Tree do mình làm chủ ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Tháng 9/2019, Xiang Yi Ping thông qua một người Trung Quốc môi giới đã thuê lại khách sạn này với mục đích cho người Trung Quốc ở. Châu Vy Anh được Xiang Yi Ping thuê làm quản lý khách sạn.

Ma Bing nhập cảnh trái phép đến Đà Nẵng cuối năm 2019 đã đến khách sạn này ở, nhận việc lái xe dẫn khách về khách sạn. Đến ngày 19/1/2020, Ma Bing bị trục xuất về nước. Tháng 6, người này nhập cảnh trái phép và tiếp tục về khách sạn ở.

Cuối tháng 7/2020, Đà Nẵng cách ly xã hội vì là tâm dịch Covid-19. Công an đã nhắc nhở khách sạn không nhận khách lưu trú mới. Tuy nhiên Xiang Yi Ping đã giao chìa khóa khách sạn cho Ma Bing để tiếp tục nhận khách.

Ma Bing sau đó đã tổ chức đưa khách Trung Quốc về ở tại khách sạn, dù biết nhiều khách thị thực đã hết hạn, Vy Anh vẫn đồng ý. Ma Bing trực tiếp thu tiền của khách để đưa cho Vy Anh. Nếu lễ tân thu tiền thì Vy Anh sẽ trích lại cho Ma Bing 200.000 đồng/phòng/ngày.

Để trốn tránh việc công an kiểm tra, Xiang Yi Ping tạo nhóm WeChat để liên lạc, đồng thời sắp xếp phòng cho những người Trung Quốc không có giấy tờ ở lại khách sạn.

Khoảng 21h tối 27/7, khi Ma Bing thông báo việc có công an đến kiểm tra, Xiang Yi Ping đã chỉ đạo người này lái xe của khách sạn đưa bốn người Trung Quốc đi nơi khác lánh tạm, đến 22h thì quay về tiếp tục lưu trú.

Ngày 31/7, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) kiểm tra cư trú tại khách sạn Lemon Tree, phát hiện tám người Trung Quốc không có thị thực, không có hộ chiếu, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo điều tra, từ ngày 2/6 đến 31/7/2020, Xiang Yi Ping và Vy Anh đã ba lần tổ chức cho tám người Trung Quốc không có thị thực, không có hộ chiếu ở lại khách sạn Lemon Tree trái phép. Riêng Ma Bing tổ chức hai lần cho bảy người.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự xã hội.

Ngọc Trường