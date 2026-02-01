Lãnh án tù vì 'bánh vẽ' xuất khẩu lao động

Hải PhòngVới chiêu lừa được cấp phép xuất khẩu lao động, Lâm Thị Hải cùng đồng phạm đã khiến 34 nạn nhân sập bẫy việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Bị cáo Hải (42 tuổi, ở phường Hải Dương) bị TAND TP Hải Phòng tuyên 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng phạm của Hải là Vũ Quý Cường, Vũ Đình Thanh, Chế Thị Xuân, Nguyễn Thị Hoa, Trần Mạnh Hùng bị tuyên từ 5 năm 6 tháng tù đến 13 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hoa 33 tháng tù treo.

Nhóm bị cáo phạm tội lừa đảo. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2024 tại thành phố Hải Dương và thành phố Bắc Giang (cũ), Hải cùng các đồng phạm đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty CHK và Công ty TNHH Du lịch lữ hành quốc tế Thanh Phong Tourist được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Qua đó, nhóm này chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 34 bị hại tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, An Giang và Hà Nội. Trong đó, Hải và Cường chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng, Thanh chiếm đoạt 490 triệu đồng, Xuân chiếm đoạt 285 triệu đồng, Hoa chiếm đoạt 187 triệu đồng, Hùng chiếm đoạt 83,5 triệu đồng.

Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tài sản và niềm tin của người dân. Trong đó, Hải và Cường giữ vai trò thực hành tích cực nhất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm tra thông tin pháp lý của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên cổng thông tin chính thức của nhà chức trách trước khi giao dịch tiền bạc, tránh rơi vào bẫy của các tổ chức "ma".

Lê Tân