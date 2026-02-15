Làng vận động viên Olympic Mùa đông hết 10.000 bao cao su trong 3 ngày

ItalySố lượng 10.000 bao cao su được Ban tổ chức Olympic phát miễn phí đã "bốc hơi" chỉ sau 72 giờ, khiến các vận động viên rơi vào cảnh thiếu thốn vật tư tế nhị ngay tuần đầu thi đấu.

Sự việc được nhật báoLa Stampa(Italy) phản ánh hôm đầu tuần. Theo đó, tại Làng vận động viên ở Cortina d’Ampezzo, các tủ đựng vật phẩm bảo vệ đã trống trơn. Một vận động viên giấu tên xác nhận: "Nguồn cung cạn sạch chỉ sau ba ngày. Ban tổ chức hứa mang thêm nhưng chúng tôi chưa biết khi nào có".

Bao cao su in logo của vùng Lombardy được vận động viên trượt băng nghệ thuật người Tây Ban Nha Olivia Smart đăng lên Instagram. Ảnh: Instagram

Tình trạng này gây ngạc nhiên lớn bởi sự chênh lệch quá xa so với các kỳ thế vận hội trước. Nếu tại Olympic Paris mùa hè năm ngoái, ban tổ chức chuẩn bị tới 300.000 chiếc cho vận động viên, thì kỳ Olympic Mùa đông năm nay tại Italy chỉ vỏn vẹn gần 10.000 chiếc cho khoảng 2.900 người. Tính trung bình, mỗi vận động viên chỉ được phân bổ khoảng hơn 3 chiếc cho cả kỳ đại hội kéo dài hơn hai tuần.

Giải thích về nhu cầu cao đột biến này, giới quan sát cho rằng ngoài việc sử dụng đúng mục đích, bao cao su tại Olympic thường được các vận động viên lấy về làm quà lưu niệm vì bao bì in logo thế vận hội độc đáo. Trước đó, ông Attilio Fontana, người đứng đầu vùng Lombardy, khẳng định việc phát miễn phí là quy trình y tế chuẩn từ năm 1988 để ngăn ngừa bệnh lây qua đường tình dục và bảo vệ sức khỏe tuyển thủ.

Việc thiếu hụt diễn ra trong bối cảnh điều kiện sinh hoạt tại Olympic năm nay khá đặc thù. Làng vận động viên Cortina là khu nhà lắp ghép sức chứa 1.400 người. Trong khi đó, tại khu vực thi đấu ở Milan, do quy định cấm vận động viên khác giới vào phòng riêng của nhau, các "phòng thư giãn" (Relax Room) với ánh sáng mờ và không gian riêng tư đang trở thành điểm đến được săn đón nhất sau giờ thi đấu.

Trong thời gian chờ ban tổ chức bổ sung hàng, nhiều vận động viên nói vui rằng họ đành giết thời gian bằng cách chơi điện tử hoặc "tự tưởng tượng".

Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 diễn ra từ 6/2 đến 22/2, quy tụ vận động viên từ hơn 90 quốc gia tranh tài ở 116 nội dung trên băng và tuyết.

Biểu tượng vòng tròn Olympic tại Cortina d'Ampezzo trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2026. Ảnh: AFP

Bình Minh (Theo NYT, La Stampa)

