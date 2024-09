Lạng Sơn thiệt hại 560 tỷ đồng do bão Yagi

Tỉnh có ba người chết, 10 người bị thương, hơn 9.600 hộ gia đình sập nhà, tốc mái, ngập nước, hơn 7.400 ha hoa màu bị ảnh hưởng sau bão Yagi.

Đến ngày 11/9, Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn ước tính sơ bộ tổng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh là hơn 560 tỷ đồng. Địa phương có ba người chết, 10 người bị thương.

Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn trong biển nước ngày 8/9. Ảnh: Châu Nông

Hơn 9.600 hộ gia đình bị thiệt hại nhà cửa. Trong đó có 18 nhà bị sập và hư hỏng hoàn toàn; 1.970 hộ bị tốc mái; 398 nhà bị cây đổ vào nhà và do sạt lở đất; 6.614 nhà bị ngập nước; 604 nhà bị hư hỏng công trình phụ (đổ tường, tốc mái, cây đổ...) Ngoài ra, còn 33 công trình khác bị thiệt hại như: trụ sở công an xã; nhà văn hóa thôn; trường học và điểm bưu điện xã...

Hơn 7.454 ha nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó có 5.167 ha lúa, 1.740 ha màu; 544 ha cây công nghiệp, trên 8.000 cây ăn quả bị gãy đổ hoàn toàn. Hơn 4.500 ha cây bạch đàn, keo, mắc ca, hồi, thông... bị tàn phá.

Thiệt hại về giao thông nghiêm trọng. Đối với tuyến Quốc lộ 43 vị trí tại QL.1B, QL.4A, QL.279, QL 3B bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; một số điểm ngập lớn ảnh hưởng đến việc lưu thông và do sạt lở đất.

Tuyến đường tỉnh có 75 vị trí bị ngập úng, nhiều vị trí bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến. Một số vị trí sạt lở taluy dương địa phương đã cử nhân lực cảnh báo và triển khai các biện pháp thông tuyến.

Tuyến đường huyện có trên 193 vị trí bị sạt lở đất, cây đổ ra đường và một số đoạn do ngập úng, nhiều điểm đã được thông tuyến. Ngoài ra mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ và chia cắt với tổng số là 1.383 điểm tại địa bàn các huyện, thành phố.

Đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ảnh: Tỉnh đoàn

Do ảnh hưởng của bão số 3, đêm 8/9 và sáng 9/9, nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn có mưa to đến rất to. Lượng nước trên các sông liên tục dâng cao gây ngập úng nhiều địa bàn như: thành phố Lạng Sơn, huyện Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình, Cao Lộc...

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, ngày và đêm 12/9 ở các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp. Dự báo tác động của mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mộc Trà