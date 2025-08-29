Lạng Sơn tham gia triển lãm thành tựu đất nước

Gian hàng của tỉnh thiết kế theo chủ đề "Lạng Sơn - 80 năm hành trình vươn lên" với không gian mở xuyên suốt đón người dân, du khách trải nghiệm.

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gian hàng của Lạng Sơn có chủ đề "Lạng Sơn - 80 năm hành trình vươn lên" trưng bày với ba nội dung chính gồm: Lạng Sơn vùng đất, con người; Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn; Lạng Sơn, tự tin, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Gian hàng tỉnh Lạng Sơn tại triển lãm. Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Không gian triển lãm tỉnh chia thành 6 khu vực: một khu trung tâm, 4 khu trưng bày chuyên đề và một khu tiếp khách/lễ tân được bố trí theo hành trình mở, giúp khách tham quan tiếp cận dễ dàng, trải nghiệm liền mạch các nội dung chính. Khu vực trung tâm được tạo hình theo Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - biểu trưng cho vị trí địa chiến lược về biên giới và giao thương quốc tế của Lạng Sơn.

Không gian triển lãm thiết kế theo hướng mở. Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Khu vực trưng bày các chủ đề được thiết kế dưới dạng hình khối tròn biểu tượng "lũy tre biên giới" gợi lên sự kiên cường, bất khuất. Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, không gian này thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó quân và dân góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc trong việc gìn giữ biên cương. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bản đồ hành chính và mô hình Cột mốc 1116 là Cột mốc biên giới quốc gia, đánh dấu vị trí cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, được đặt trong không gian trang trọng, là biểu tượng khẳng định chủ quyền quốc gia.

Các sản phẩm đặc sản của Lạng Sơn được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Gian hàng của tỉnh tại triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá đến công chúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đồng thời nhấn mạnh sự phát triển của địa phương trong 80 năm, nhất là giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là cơ hội để Lạng Sơn khẳng định sự trưởng thành, phát triển của địa phương - một trung tâm vùng năng động, hội nhập, giàu bản sắc của khu vực Đông Bắc, điểm sáng về kinh tế - xã hội nơi địa đầu của Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh mong muốn thông qua sự kiện triển lãm sẽ thu hút sự quan tâm của du khách, doanh nghiệp đến với Lạng Sơn, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Chương trình biểu diễn tại không gian triển lãm tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân với tổng cộng khoảng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Yên Chi