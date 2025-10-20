Lạng Sơn có tân chủ tịch tỉnh

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn chiều 20/10, ông Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 100% đại biểu tham dự tán thành. Ông đảm nhiệm cương vị mới thay ông Hồ Tiến Thiệu nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu chiều 20/10. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Ông Nguyễn Cảnh Toàn 49 tuổi, quê Nghệ An; trình độ thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực; thạc sĩ Quản lý hành chính công; cử nhân Luật kinh tế; cử nhân Hành chính công; cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Trước khi làm Phó vụ trưởng Tổ chức - Cán bộ (Ban Kinh tế Trung ương), ông Toàn có thời gian dài công tác tại Kiểm toán Nhà nước, từ vị trí chuyên viên đến Phó phòng Tổ chức, Biên chế, Tiền lương rồi du học Australia.

Sau nửa năm biệt phái giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tháng 10/2018, ông Toàn làm Vụ trưởng Tổ chức cán bộ rồi Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn từ tháng 2/2025 đến nay.

Vũ Tuân