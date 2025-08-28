Lạng Sơn bắn pháo hoa dịp 2/9

Tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm thấp, triển lãm chuyên đề, chiếu phim dịp Quốc khánh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Theo kế hoạch, ngày 29/8, lãnh đạo tỉnh và các đoàn thể sẽ dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Đông Kinh), Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ (phường Lương Văn Tri) và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tại phường Tam Thanh.

Đoàn đại biểu thành phố Lạng Sơn dâng hương tượng đài Hoàng Văn Thụ nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Lạng Sơn 17/10/2024. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sáng mãi màu cờ độc lập sẽ diễn ra vào 20h ngày 2/9 tại sân khấu đường Hùng Vương, (phường Lương Văn Tri, Lạng Sơn). Chương trình kéo dài trong 90 phút, chia làm ba phần, tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn thế hệ đi trước, thể hiện sức sống và sự phát triển trong thời kỳ hội nhập. Chương trình do các nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, và sự góp mặt của một số ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc dân gian, thính phòng như: Quách Mai Thy, Nguyễn Tuấn Ngọc....

Kết thúc chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp kết hợp âm thanh, ánh sáng trong 15 phút.

Trước đó, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho người dân và du khách. Chương trình Triển lãm chuyên đề "Cách mạng tháng Tám, năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX" tại Bảo tàng tỉnh, diễn ra từ 15/8 đến 15/9, trưng bày các hình ảnh, tài liệu, hiện vật lịch sử. Đợt chiếu phim tại rạp Đông Kinh và các đội chiếu bóng lưu động, diễn ra từ 12/8 đến 12/9, trình chiếu phim tài liệu Cách mạng tháng tám thành công - nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời và bộ phim truyện lẻ Mưa đỏ do Điện ảnh quân đội Nhân dân sản xuất.

Trưng bày, giới thiệu sách về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Thư viện tỉnh (10/8-15/9); giao lưu dân ca với các làn điệu then, sli, lượn vào ngày 2/9 tại khuôn viên Tượng đài Hoàng Văn Thụ và triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh từ 6/8 – 10/9.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, chuỗi hoạt động kỷ niệm năm nay không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Lạng Sơn năng động, hội nhập, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.

Yên Chi