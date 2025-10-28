Làng quê náo loạn vì trực thăng của khách ăn sáng

AnhNgười dân Thornham, hạt Norfolk, bức xúc khi giới nhà giàu thường xuyên đi trực thăng đến một nhà hàng trong làng để ăn sáng, gây ô nhiễm tiếng ồn, nguy hiểm cho trẻ em, vật nuôi.

Sự việc mới nhất hôm 11/10, một đoàn 7 chiếc trực thăng hạ cánh phía sau nhà hàng Thornham Deli, gây ồn và thổi tung lá cây, rác thải khắp làng, khiến nhiều người "không thể chịu đựng thêm được nữa". Cư dân cho rằng ngôi làng yên tĩnh của họ đã bị biến thành bãi đáp tư nhân của giới nhà giàu.

Ông Andrew Jamieson, ủy viên hội đồng giáo xứ Thornham, cho biết người dân yêu cầu ngăn chặn những chiếc trực thăng đến làng ăn sáng vì tiếng ồn lớn, mất an toàn cho nhà cửa, khu vui chơi, trẻ em, vật nuôi.

Một số cư dân nói họ phải che chắn thức ăn khi dùng bữa ngoài trời vì lá cây, bụi và mảnh vụn bị thổi bay. "Chúng tôi đang ăn sáng thì hai chiếc trực thăng đáp ngay sau lưng. Quá ồn ào và bữa ăn của chúng tôi bị phá hỏng", một người nói.

Dân làng bức xúc vì nhà giàu đáp trực thăng đi ăn nhà hàng Máy bay hạ cánh gần nhà hàng Janie Thompson hôm 11/10. Video: Daily Express Tuy nhiên, chủ nhà hàng Janie Thompson cho rằng "mọi chuyện bị thổi phồng quá mức". "Chúng tôi tôn trọng người dân địa phương. Không có chuyện chiến tranh giữa nhà hàng và dân làng. Trực thăng vẫn được phép hạ cánh và tôi không muốn bình luận thêm vì mọi thứ đã bị phóng đại", bà nói.

Bà cũng khẳng định máy bay chỉ thi thoảng mới đến cửa hàng và hạ cánh tại sân bay bay tư nhân nên không ảnh hưởng nhiều đến những người xung quanh.

Sau vụ việc, trang Facebook nhà hàng đăng bài viết khẳng định sẽ "chào đón mọi khách hàng, bất kể phương tiện di chuyển", kèm ba biểu tượng cảm xúc cơ bắp. Nội dung này được dân làng cho là ngầm thách thức, trêu ngươi cộng đồng. Họ chỉ trích cửa hàng "thiếu tôn trọng cư dân".

Ủy viên hội đồng giáo xứ Thornham cho biết sẽ liên hệ với chủ cửa hàng để xem xét về số máy may đổ bộ và đảm bảo đánh giá an toàn.

