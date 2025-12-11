Làng nổi tiếng bán thịt chuột ở ngoại thành Hà Nội

Từ khoảng 6h, chợ thôn Canh Nậu 2 tấp nập khách. Khu chợ này khác các chợ truyền thống Việt Nam nhờ có thêm món thịt chuột, giá bán dao động 200.000 đồng mỗi kg. Đây là đặc sản ở Canh Nậu - làng nghề đồ gỗ - và cũng nổi tiếng với truyền thống ăn thịt chuột.

Cách chợ thôn Canh Nậu 2 khoảng 200 m, vợ chồng ông Đỗ Hữu Lại đang bày một chậu lớn thịt chuột chờ làm sạch. Người làng nói ông Lại là tay săn chuột có tiếng thời trẻ.