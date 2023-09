Lăng mộ bất khả xâm phạm của Võ Tắc Thiên

Trung QuốcLăng tẩm Võ Tắc Thiên nằm trong núi Lương Sơn ở tỉnh Thiểm Tây, bị quân trộm mộ nhiều lần nhòm ngó nhưng vẫn bất khả xâm phạm suốt hơn 1.000 năm.

Càn Lăng là công trình kiến trúc thời nhà Đường (618-907) tại huyện Càn ở tỉnh Thiểm Tây, nằm gần thành phố Tây An, tức kinh đô Trường An xưa. Đây là nơi an táng Hoàng đế Đường Cao Tông và vợ của ông, Võ Tắc Thiên, người phụ nữ trị vì duy nhất giữ ngôi hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc, từ năm 690 đến 705.

Trong lịch sử Trung Quốc, nhiều lăng tẩm đã bị những kẻ trộm mộ đánh cắp của cải, châu báu. Nhiều thủ lĩnh quân sự cũng trộm mộ lấy vàng bạc để nuôi quân. Tuy nhiên, những kẻ trộm mộ chưa từng xâm nhập được vào Càn Lăng.

Mộ phần của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên chưa được khai quật. Năm 2012, Cục Di sản Văn hóa Thiểm Tây ra tuyên bố sẽ không có cuộc khai quật nào trong ít nhất 50 năm.

Video: Pear