Chờ đợi một người tốt sẽ cùng mình bước đi trên chặng đường còn lại.

Người đó phải giỏi hơn mình về cả kiến thức, kinh nghiệm sống và giỏi hơn mình cả trên con đường tu tập theo Giới - Định - Tuệ.

Mình tin sẽ có một người tốt, một người hiểu mình, một người trí tuệ, một người giàu tình yêu thương từ bi, một người đang tu tập trên con đường Giới - Định - Tuệ, sẽ đến bên mình. Người đó cũng đang tự mình phát triển, tự mình tu tập, tự mình bước đi trên đôi chân của mình, cũng đang tự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và thực hành Thiền Vipassana.

Người đó sẽ đến bên mình, sẽ hiểu mình và sẽ ở lại cùng mình.

Mình cũng đang nỗ lực học tập từng ngày, từng giây phút để đi về hướng ánh sáng và tin là sẽ có một người tốt dành cho mình nếu mình đủ tốt. Cứ nỗ lực âm thầm, lặng lẽ làm những điều tốt đẹp, những điều có ích, lợi lạc cho mọi người. Âm thầm lặng lẽ gieo những hạt giống thiện lành, cần mẫn làm, tinh tấn tu tập và mình tin sẽ có một người nào đó hiểu và dành cho mình. Một người sẽ cùng mình nâng đỡ lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau và đồng hành cùng nhau.

Dù là bao lâu mình cũng sẽ đợi. Dù cho hết kiếp này, nếu người đó không xuất hiện, mình cũng đã tự tu tập theo con đường của Đức Phật một cách tốt đẹp nhất, vậy là quá mãn nguyện, không có gì để hối tiếc.

Khi bài viết này đăng, nó không còn "lặng lẽ" đợi một người nữa? Nhưng ý mình, "lặng lẽ" là tự mình phát triển và mình vẫn nỗ lực để nhận ra người phù hợp với mình.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Cảm ơn tòa soạn đã đăng bài giúp mình.

