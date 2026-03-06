Lạng lách trước xe quân sự để 'cổ vũ bạn nhập ngũ'

Quảng NgãiNhóm thanh niên thừa nhận đi xe máy lạng lách, đánh võng trước đoàn ôtô quân sự để "cổ vũ người bạn làm nghĩa vụ".

Ngày 6/3, Trạm CSGT Đức Phổ - Khu vực 4 củng cố hồ sơ để xử lý bốn thanh niên 18 tuổi ở xã Tư Nghĩa và Nghĩa Hành, về hành vi vi phạm an toàn giao thông hai hôm trước.

Các thanh niên lạng lách trên tỉnh lộ 624. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Khoảng 5h30 ngày 4/3, một thanh niên bịt khẩu trang vào biển số xe máy rồi chở bạn đi trên tỉnh lộ 624. Cùng thời điểm, một người khác điều khiển xe máy chở bạn dù chưa có giấy phép lái xe. Cả bốn người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trước đoàn xe chở tân binh từ xã Nghĩa Hành về Quảng trường 24/3 (xã Tư Nghĩa).

Đến khoảng 8h30, nhóm này tiếp tục chạy xe máy lạng lách, cản trở đoàn xe của Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 (Bộ Quốc phòng) đang nhận quân từ Quảng trường 24/3 di chuyển về Gia Lai khi đoàn đi qua xã Nghĩa Hành.

Công an xã Nghĩa Hành sau đó phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ - Khu vực 4 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xác minh. Làm việc với công an, các thanh niên thừa nhận vi phạm, cho biết việc chạy xe lạng lách trước đoàn xe nhằm "cổ vũ" một người bạn lên đường nhập ngũ.

Công an xã đã bàn giao hồ sơ vụ việc, những người liên quan cùng hai xe máy cho Trạm CSGT Đức Phổ xử lý. Theo cơ quan chức năng, hành vi lạng lách, chặn đầu xe, cản trở đoàn xe chở tân binh không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Phạm Linh